О чем Маск говорил с Путиным? Что стало известно из расследования WSJ

Вечером в пятницу представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил , что там не могут подтвердить достоверности публикации в Wall Street Journal.

„Им это не нравится“, — сказал собеседник WSJ о контактах Маска и Путина, но отметил, что администрация не поднимала тревогу по поводу возможных нарушений безопасности главой SpaceX.

В то же время эти контакты вызывают у некоторых членов нынешней администрации озабоченность по поводу национальной безопасности, учитывая глубокие деловые связи Маска с американскими военными и разведывательными службами и его доступ к правительственным секретам.

Как пишет Wall Street Journal, информация о контактах главы SpaceX с Кремлем, похоже, является тщательно охраняемым секретом в американском правительстве. Несколько чиновников Белого дома заявили изданию, что ничего об этом не знают.

Позже политолог пояснил, что Маск якобы передал ему слова Путина о том, что Россия ответит ядерным ударом в ответ на вторжение Украины в Крым, и „нужно сделать все, чтобы избежать такого исхода“.

Между тем еще осенью 2022 года политолог Иэн Бреммер, основатель нью-йоркской консалтинговой компании Eurasia Group, написал в твиттере, что Маск сообщил ему о своем разговоре с Путиным и кремлевскими чиновниками, который касался Украины. По словам Бреммера, Маск рассказал ему про „красные линии“ Кремля“.

„Нет, это все неправда. То есть это абсолютно ложная информация опубликована в газете The Wall Street Journal“, — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Бывшая пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель написала в Х, что Илон Маск дважды разговаривал с президентом Зеленским в марте 2022 года, после чего Маск по просьбе украинского лидера говорил с Кремлем, попросив Россию предоставить гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Украины в зонах интенсивных обстрелов.

Но, как пишет Wall Street Journal, за этим последовали другие разговоры, включая диалоги с высокопоставленными российскими чиновниками в 2022 году. По словам двух собеседников издания, одним из этих российских чиновников был Сергей Кириенко, заместитель главы администрации президента. О чем они с Маском говорили, неясно.

В октябре 2022 года Маск публично заявил, что разговаривал с Путиным всего один раз, и это был разговор о космосе примерно в апреле 2021 года.

Как писал журналист Уолтер Айзексон в автобиографической книге об Илоне Маске, в 2022 году миллиардер тайно распорядился, чтобы Starlink не работал над побережьем Крыма, что якобы сорвало готовящуюся скрытую атаку украинских подводных дронов на российский военно-морской флот в Крыму.

Starlink имел критическую значимость для украинских военных, однако в конце 2022 года Маск сообщил Пентагону, что SpaceX больше не сможет оплачивать работу Starlink в Украине, и прекращает поставки новых терминалов.

После российского вторжения в феврале 2022 года Маск поначалу решительно поддержал Украину. После того как Россия сильно повредила украинскую систему связи его компания SpaceX отправила в Украину тысячи терминалов Starlink, которые обеспечивали бесплатный доступ в интернет на территориях, разрушенных в результате российских атак.

По ее словам, еще как минимум один разговор Маска с Путиным по просьбе Зеленского состоялся в ноябре 2022 года.

Wall Street Journal со ссылкой на свои источники пишет, что в 2022 году Маск регулярно общался с „высокопоставленными российскими чиновниками“, и что Кремль в то время оказывал давление на бизнес Маска и высказывал „скрытые угрозы в его адрес“.

В октябре 2022 года Маск опубликовал в твиттере „мирный план“ для Москвы и Киева, предложив на оккупированных Россией территориях провести референдумы под наблюдением ООН, а Крым оставить в составе России, так как его передача Украине была „ошибкой Хрущева“.

Вскоре после публикации „мирного плана“ Маск проинформировал Пентагон, что больше не сможет финансировать Starlink для Украины.

Услуга Си по просьбе Путина?