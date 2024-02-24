Нью-Дели попросил о досрочном увольнении индийцев из ВС РФ

Газета цитирует одного из пострадавших, который, однако, отказался называть свое имя: "Мы прибыли сюда в ноябре 2023 года, нас заставили подписать контракты, в которых говорилось, что мы нанимаемся в качестве помощников по безопасности армии. Нам категорически заявили, что нас не отправят на поле боя, и пообещали зарплату в 1,95 лакха рупий (словом "лакх" в Индии часто обозначают сумму в 100 000 рупий. - Ред.) и дополнительную премию в 50 000 рупий (в пересчете - 56 000 рублей) в месяц. Кроме премии в размере 50 000 рупий за два месяца, я не получил никаких денег".