NYT выложила проект мирного договора Украины и РФ 2022 года

Согласно 17-страничному документу, Россия добивалась полного нейтралитета Украины, запрета на вступление в НАТО и на получение любого иностранного оружия и военной помощи. Договор не препятствовал вступлению Украины в ЕС, но только в нейтральном статусе.

Кроме того, в случае подписания договора Украина обязалась бы не воевать на стороне стран-гарантов своей безопасности, а также не проводить военные учения с любой из этих стран. Те в свою очередь должны были „отказаться от вмешательства во внутреннюю политику Украины“.