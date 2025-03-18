NYT: В Киеве боятся, что США одобрят контроль РФ над Одессой

Президент США Дональд Трамп дал понять, что его запланированный на 18 марта телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным будет посвящен тому, какие территории и активы Россия сохранит в случае прекращения огня против Украины. Беседа Трампа с журналистами состоялась на борту самолета Air Force One во время возвращения из Флориды вечером 16 марта, сообщила газета The New York Times (NYT) в понедельник, 17 марта.
Помощники Белого дома дали понять, что Россия, безусловно, сохранит за собой аннексированный у Украины Крым.
По данным издания, администрация Трампа уже четко обозначила, что России может сохранить за собой контроль над примерно 20 процентами территории Украины.
Но помощники президента Украины Владимира Зеленского в феврале говорили, что обеспокоены тем, что Трамп может удовлетворить и другие желания Путина - в частности в отношении контроля над „критически важным портом Одессой“.
Вопрос контроля над АЭС
„Думаю, мы будем говорить о территории, большом объеме территорий“, - отметил Трамп. „Она (ситуация. - Ред.) сильно отличается от той, которая была до войны, как вы знаете. Мы будем говорить о территориях. Мы будем говорить об электростанциях“, - отметил он, очевидно, имея в виду Запорожскую атомную электростанцию - крупнейший подобный объект в Европе.
Вооруженные силы РФ неоднократно подвергали Одесскую область массированным обстрелам с использованием беспилотников и крылатых ракет. Так, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер 17 марта сообщил о разрушениях в Одесском районе. Удары ранее наносились и по историческому центру Одессы.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф также ранее отмечал, что Вашингтон и Москва обсуждают доступ к портам в Черном море.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта утвердил состав украинской делегации для переговоров о мире.