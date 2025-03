NYT: В Киеве боятся, что США одобрят контроль РФ над Одессой

Президент США Дональд Трамп дал понять, что его запланированный на 18 марта телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным будет посвящен тому, какие территории и активы Россия сохранит в случае прекращения огня против Украины. Беседа Трампа с журналистами состоялась на борту самолета Air Force One во время возвращения из Флориды вечером 16 марта, сообщила газета The New York Times (NYT) в понедельник, 17 марта.