NYT узнала о разработке США нового военного плана для Киева

После неудавшегося контрнаступления украинской армии текущим летом США готовят новый военный план для Украины, сообщила со ссылкой на источники газета The New York Times в понедельник, 11 декабря. По ее данным, с этой целью в Украину отправляется американский генерал, который проведет там "значительное время". Со ссылкой на американских и украинских военных издание также сообщает, что в течение месяца будут разработаны детали новой стратегии в серии военных игр, которые планируется провести в немецком Висбадене.

NYT: В Киеве не осознают, насколько нестабильно финансирование войны

В Вашингтоне опасаются, что Киев может проиграть войну без новой стратегии и дополнительного финансирования. По словам американских чиновников, в ВСУ и руководстве Украины многие исходят из нереалистичных ожиданий о военных поставках США, прося "миллионы снарядов из западных запасов, которых не существует", и не осознают, насколько "нестабильно дальнейшее финансирование войны со стороны США".