NYT: Трамп тайно поручил Уиткоффу начать диалог с Россией

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Россию для освобождения гражданина США Марка Фогеля, находившегося в заключении в РФ, может означать новый путь общения Вашингтона с Москвой, считает газета The New York Times (NYT). Роль Уиткоффа выходит за рамки миссии по освобождению осужденного американца и заключается в содействии началу мирного процесса РФ и Украины, написала NYT во вторник, 11 февраля, ссылаясь на нескольких человек, проинформированных о ситуации.
Газета отмечает, что освобождение Фогеля было иным, нежели прошлые обмены агентов и заключенных, происходившие через третьи страны: Уитхофф прилетел в Москву напрямую и взаимодействовал с властями РФ. Кроме того, перед визитом в Москву спецпосланник по Ближнему Востоку провел прямые переговоры с близкими союзниками президента РФ Владимира Путина, сообщает NYT со ссылкой на источники. Уиткофф также обсуждал войну в Украине с представителями Саудовской Аравии и Катара.
Тайное поручение Трампа
По этим данным, Дональд Трамп несколько недель назад тайно расширил полномочия Уиткоффа за пределы ближневосточного урегулирования и поручил ему открыть канал переговоров с российским руководством, несмотря на то, что спецпосланником по Украине и России назначен отставной генерал Кит Келлог.
NYT пишет, что Дональда Трампа и Стива Уиткоффа связывают личные доверительные отношения: они дружат с 1980-х годов, и Трамп считает, что навыки ведения переговоров Уиткоффа достаточны, чтобы положить конец войне в Украине. При этом точная позиция по этому вопросу в администрации США остается неясной, указывается далее в материале.
Освобождение американца Марка Фогеля
В тот же день Белый дом подтвердил, что Россия освободила гражданина США Марка Фогеля, задержанного в 2021 году. „Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники президента провели переговоры об обмене, который служит демонстрацией доброй воли с российской стороны и знаком, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине“, - заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
Агентство AFP со ссылкой на Белый дом уточнило, что Уиткофф участвовал в освобождении американца и на момент заявления „покидал воздушное пространство России“ вместе с Фогелем на борту самолета. При этом Стив Уиткофф стал первым высокопоставленным американским чиновником, совершившим поездку в РФ в последние время, добавило агентство.
По оценкам Белого дома, освобождение гражданина США может предвещать перемирие в войне РФ в Украине.