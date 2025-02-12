NYT: Трамп тайно поручил Уиткоффу начать диалог с Россией

Газета отмечает, что освобождение Фогеля было иным, нежели прошлые обмены агентов и заключенных, происходившие через третьи страны: Уитхофф прилетел в Москву напрямую и взаимодействовал с властями РФ. Кроме того, перед визитом в Москву спецпосланник по Ближнему Востоку провел прямые переговоры с близкими союзниками президента РФ Владимира Путина, сообщает NYT со ссылкой на источники. Уиткофф также обсуждал войну в Украине с представителями Саудовской Аравии и Катара.

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Россию для освобождения гражданина США Марка Фогеля , находившегося в заключении в РФ, может означать новый путь общения Вашингтона с Москвой, считает газета The New York Times (NYT). Роль Уиткоффа выходит за рамки миссии по освобождению осужденного американца и заключается в содействии началу мирного процесса РФ и Украины, написала NYT во вторник, 11 февраля, ссылаясь на нескольких человек, проинформированных о ситуации.

Тайное поручение Трампа

По этим данным, Дональд Трамп несколько недель назад тайно расширил полномочия Уиткоффа за пределы ближневосточного урегулирования и поручил ему открыть канал переговоров с российским руководством, несмотря на то, что спецпосланником по Украине и России назначен отставной генерал Кит Келлог.

NYT пишет, что Дональда Трампа и Стива Уиткоффа связывают личные доверительные отношения: они дружат с 1980-х годов, и Трамп считает, что навыки ведения переговоров Уиткоффа достаточны, чтобы положить конец войне в Украине. При этом точная позиция по этому вопросу в администрации США остается неясной, указывается далее в материале.

Освобождение американца Марка Фогеля