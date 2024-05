NYT: США задержали поставки бомб Израилю из-за его операции в Рафахе

США на прошлой неделе задержали поставку трёх с половиной тысяч бомб Израилю из-за опасений, что снаряды могут быть использованы в ходе операции в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщают The New York Times и Associated Press со ссылкой на источники.