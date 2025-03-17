NYT: США уведомили Европу о выходе из международной группы по расследованию российской агрессии в Украине

В отчете, посвященном году работы международной группы, говорилось о „значительном прогрессе“ в создании „общей следственной и прокурорской стратегии для дел, связанных с преступлением агрессии“.

С началом переговоров между США и Россией Вашингтон стал отказываться от резкого осуждения российской агрессии в Украине. В конце февраля США выступили против того, чтобы назвать Россию „агрессором“ в заявлении стран G7, посвященном третьей годовщине начала войны. Тогда же, по данным The Telegraph, США „дали понять“, что могут выйти из спецтрибунала по преступлению агрессии России, созданного при участии 40 государств.