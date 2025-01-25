NYT: США приостановили прием иммигрантов, включая украинцев

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США приостановило ряд программ приема иммигрантов, в том числе из Украины, сообщила в пятницу, 24 января, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на электронное письмо одного из руководителей Службы гражданства и иммиграции США, подведомственной МВБ.

Чиновник разослал директиву с требованием немедленно прекратить принятие окончательных решений о заявках на проживание по программам, которые сейчас пересматривает администрация Дональда Трампа.

Как пишет NYT, число этих программ „огромно“. В частности, они касаются граждан Украины, Кубы, Гаити и Венесуэлы.

Приостановлена программа Uniting for Ukraine