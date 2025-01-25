NYT: США приостановили прием иммигрантов, включая украинцев

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США приостановило ряд программ приема иммигрантов, в том числе из Украины, сообщила в пятницу, 24 января, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на электронное письмо одного из руководителей Службы гражданства и иммиграции США, подведомственной МВБ.
Чиновник разослал директиву с требованием немедленно прекратить принятие окончательных решений о заявках на проживание по программам, которые сейчас пересматривает администрация Дональда Трампа.
Как пишет NYT, число этих программ „огромно“. В частности, они касаются граждан Украины, Кубы, Гаити и Венесуэлы.
Приостановлена программа Uniting for Ukraine
Одна из приостановленных программ - Uniting for Ukraine, принятая при Джо Байдене. Она позволяла бежавшим от войны украинцам приехать и работать в США без визы при условии, что за них поручился финансовый спонсор, уже проживающий в стране. По состоянию на сентябрь 2023 года по программе Uniting for Ukraine в США въехали более 150 тысяч украинцев.
Представитель Службы гражданства и иммиграции США подтвердил NYT, что на уходящей неделе была издана новая директива, но отказался вдаваться в ее детали.
Указы Трампа против иммиграции
Дональд Трамп подписал 20 января несколько указов противодействия иммиграции, среди них - требование к МВБ приостановить ряд программ, разрешающих въезд и временное пребывание иностранцев в США.
Среди других указов против иммиграции - введение режима ЧП на границе с Мексикой, облегчающее массовую депортацию, а также прекращение работы мобильного приложения CBP One, с помощью которого можно было записаться на подачу прошения об убежище. Сейчас все записи через CBP One аннулированы.
Кроме того, отменена практика catch and release - „поймай и отпусти“, - когда мигрантов освобождали на время ожидания слушаний в иммиграционном суде. Трамп также приостановил право на получение американского гражданства детьми мигрантов по рождению в США, но суд заблокировал этот указ.