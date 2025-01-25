2025.01.25 11:52

NYT: США приостановили прием иммигрантов, включая украинцев

 
Deutsche Welle
Migrantai stebi D. Trumpo inauguraciją prieglaudoje Meksikoje. Jie sužinojo, kad nustojo veikti programėlė, naudota prašymams dėl prieglobsčio JAV pateikti.
Migrantai stebi D. Trumpo inauguraciją prieglaudoje Meksikoje. Jie sužinojo, kad nustojo veikti programėlė, naudota prašymams dėl prieglobsčio JAV pateikti.
ФОТО: Felix Marquez | dpa / Scanpix

Министерство внутренней безопасности США приостановило ряд программ приема иммигрантов, в том числе из Украины. По программе Uniting for Ukraine в страну въехали более 150 тысяч украинцев, пишет The New York Times.

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США приостановило ряд программ приема иммигрантов, в том числе из Украины, сообщила в пятницу, 24 января, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на электронное письмо одного из руководителей Службы гражданства и иммиграции США, подведомственной МВБ.

Чиновник разослал директиву с требованием немедленно прекратить принятие окончательных решений о заявках на проживание по программам, которые сейчас пересматривает администрация Дональда Трампа.

Как пишет NYT, число этих программ „огромно“. В частности, они касаются граждан Украины, Кубы, Гаити и Венесуэлы.

Приостановлена программа Uniting for Ukraine

Одна из приостановленных программ - Uniting for Ukraine, принятая при Джо Байдене. Она позволяла бежавшим от войны украинцам приехать и работать в США без визы при условии, что за них поручился финансовый спонсор, уже проживающий в стране. По состоянию на сентябрь 2023 года по программе Uniting for Ukraine в США въехали более 150 тысяч украинцев.

Представитель Службы гражданства и иммиграции США подтвердил NYT, что на уходящей неделе была издана новая директива, но отказался вдаваться в ее детали.

Указы Трампа против иммиграции

Дональд Трамп подписал 20 января несколько указов противодействия иммиграции, среди них - требование к МВБ приостановить ряд программ, разрешающих въезд и временное пребывание иностранцев в США.

Среди других указов против иммиграции - введение режима ЧП на границе с Мексикой, облегчающее массовую депортацию, а также прекращение работы мобильного приложения CBP One, с помощью которого можно было записаться на подачу прошения об убежище. Сейчас все записи через CBP One аннулированы.

Кроме того, отменена практика catch and release - „поймай и отпусти“, - когда мигрантов освобождали на время ожидания слушаний в иммиграционном суде. Трамп также приостановил право на получение американского гражданства детьми мигрантов по рождению в США, но суд заблокировал этот указ.

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Источник
Deutsche Welle
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