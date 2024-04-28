2024.04.28 17:00

NYT: США оказывали давление на Украину из-за мобилизации

 
Deutsche Welle
JAV Ukrainai skyrė paramą
JAV Ukrainai skyrė paramą
ФОТО: AFP / Scanpix

По данным газеты, американские чиновники требовали от правительства Украины решить проблемы с призывом на войну.

США оказывали на власти Украины давление в связи с новым законопроектом о мобилизации. Об этом в пятницу, 26 апреля, со ссылкой на источники сообщила американская газета The New York Times.

По данным журналистов, в то время как американские чиновники добивались одобрения военной помощи для Украины в Конгрессе, они также требовали от Киева "решить проблемы с призывом". NYT пишет, что помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен в ходе своего визита в столицу Украины отметил, что "мобилизационные усилия страны имеют не меньшее значение для стабилизации фронта и перелома хода войны, чем артиллерия". "Украина должна быть уверена, что у нее есть люди, необходимые для борьбы", - сказал он на пресс-конференции.

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Deutsche Welle
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