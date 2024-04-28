NYT: США оказывали давление на Украину из-за мобилизации

По данным журналистов, в то время как американские чиновники добивались одобрения военной помощи для Украины в Конгрессе, они также требовали от Киева "решить проблемы с призывом". NYT пишет, что помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен в ходе своего визита в столицу Украины отметил, что "мобилизационные усилия страны имеют не меньшее значение для стабилизации фронта и перелома хода войны, чем артиллерия". "Украина должна быть уверена, что у нее есть люди, необходимые для борьбы", - сказал он на пресс-конференции.