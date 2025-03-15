NYT: США готовятся ужесточить правила въезда для россиян

В „оранжевый“ список входят 10 стран, в частности Россия, Беларусь, Пакистан, Южный Судан, Эритрея. В этих случаях въезд в США может быть разрешен „состоятельным бизнес-путешественникам, но не людям, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам“, говорится в публикации NYT.

Новый проект, разработанный дипломатами и службами безопасности США, предусматривает разделение стран по трем категориям: „красные“, „оранжевые“ и „желтые“. Гражданам 11 „красных“ стран будет категорически запрещен въезд в США. Среди таких государств - Иран, Северная Корея, Венесуэла, Куба.

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план введения новых ограничений на въезд в США для граждан 43 государств, в числе которых Россия и Беларусь. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В „желтый“ список вошли 22 страны, которые, согласно документу, столкнутся с менее серьезными ограничениями. Им предоставят 60 дней для устранения проблем, вызывающих обеспокоенность США. В противном случае они могут попасть в „оранжевую“ или „красную“ категорию. В „желтый“ список попали в основном страны Карибского бассейна и Африки.

Собеседники NYT отмечают, что в список с большой вероятностью внесут изменения после того, как он поступит на рассмотрение в Белый дом. Это обусловлено, в частности, нежеланием США рисковать сотрудничеством с некоторыми государствами.

Указы Трампа против иммиграции