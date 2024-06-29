NYT призвала Байдена выйти из президентской гонки

„Господин Байден был замечательным президентом. Под его руководством нация процветала и начала решать ряд долгосрочных задач, а раны, открытые господином Трампом , начали заживать. Но величайшая общественная услуга, которую господин Байден сейчас может оказать, - это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание“, - пишут журналисты.

Редакционная коллегия газеты The New York Times призвала президента США Джо Байден а отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке и уступить место более „энергичному“ кандидату от демократов. На первых теледебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом Байден предстал как „тень великого государственного служащего“, говорится в материале, опубликованном в пятницу, 28 июня.

Байден „уже не тот, что четыре года назад“

Как отмечается в материале, избиратели по итогам теледебатов, прошедших 27 июня, не могут проигнорировать „то, что было очевидно: господин Байден уже не тот человек, которым он был четыре года назад“. Американцы видят своими глазами „возраст и немощь“ действующего президента. „Не раз он с трудом добирался до конца предложения“, - указывает редколлегия NYT.