2024.06.29 15:52

NYT призвала Байдена выйти из президентской гонки

 
Deutsche welle
Джо Байден
Джо Байден
ФОТО: JUSTIN SULLIVAN | AP / Scanpix

Дебаты между Байденом и Трампом показали, что демократам следует искать другого кандидата на выборах, считает редколлегия The New York Times.

Редакционная коллегия газеты The New York Times призвала президента США Джо Байдена отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке и уступить место более „энергичному“ кандидату от демократов. На первых теледебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом Байден предстал как „тень великого государственного служащего“, говорится в материале, опубликованном в пятницу, 28 июня.

„Господин Байден был замечательным президентом. Под его руководством нация процветала и начала решать ряд долгосрочных задач, а раны, открытые господином Трампом, начали заживать. Но величайшая общественная услуга, которую господин Байден сейчас может оказать, - это объявить, что он не будет продолжать баллотироваться на переизбрание“, - пишут журналисты.

Байден „уже не тот, что четыре года назад“

Как отмечается в материале, избиратели по итогам теледебатов, прошедших 27 июня, не могут проигнорировать „то, что было очевидно: господин Байден уже не тот человек, которым он был четыре года назад“. Американцы видят своими глазами „возраст и немощь“ действующего президента. „Не раз он с трудом добирался до конца предложения“, - указывает редколлегия NYT.

По мнению авторов статьи, на Демократической партии „лежит бремя поставить интересы нации выше амбиций одного человека“, у нее „есть лидеры, которые лучше подготовлены к тому, чтобы представить четкую, убедительную и энергичную альтернативу второму президентству Трампа“. „Нет причин рисковать стабильностью и безопасностью страны, заставляя избирателей выбирать между недостатками господина Трампа и господина Байдена“, - говорится в материале.

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