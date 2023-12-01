NYT: О плане ХАМАС начать войну Израилю было известно за год

 
Deutsche Welle
An Israeli soldier stands in position at the entrance to Kibbutz Kfar Aza, in southern Israel, October 10, 2023. REUTERS/Ronen Zvulun
An Israeli soldier stands in position at the entrance to Kibbutz Kfar Aza, in southern Israel, October 10, 2023. REUTERS/Ronen Zvulun
ФОТО: Reuters / Scanpix
Власти Израиля еще год назад получили от разведки план, в соответствии с которым ХАМАС осуществил нападение на страну 7 октября 2023 года, но сочли его чересчур далеко идущим, а шансы террористов на успех - незначительными. Об этом сообщила в четверг, 30 ноября, американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на документы, электронные письма и интервью, с которыми ознакомились журналисты.

В первую очередь речь идет о плане под кодовым названием "Иерихонская стена", в котором на 40 страницах поэтапно расписан сценарий ужасающего нападения, совершенного террористами 7 октября, указывается в публикации. В этом документе не указана дата планируемой атаки, зато детально описаны способы преодоления израильских укреплений по периметру сектора Газа, а также захвата израильских городов и ключевых военных баз, включая тех, где расположены штабы дивизий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Точное следование плану "Иерихонская стена"

"ХАМАС следовал этому плану с шокирующей точностью, - пишет NYT. - Документ предусматривал ракетный обстрел в самом начале атаки, использование беспилотников для нейтрализации камер наблюдения и автоматических пулеметов на границе, а также массовое проникновение боевиков в Израиль на парапланах, мотоциклах и пешком, - все это произошло 7 октября".

План также содержал подробные сведения о местах дислокации и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другую конфиденциальную информацию, что вызывает вопросы, каким путем ХАМАС собирал свои разведданные и были ли утечки в израильских органах безопасности, отмечают журналисты.

Исходя из документов и заявлений официальных лиц, они делают вывод, что план "Иерихонская стена" широко циркулировал в среде израильского военного руководства и в службе разведки, но эксперты пришли к выводу, что его выполнение находится за пределами возможностей ХАМАС. "Видели ли план премьер-министр Биньямин Нетаньяху или другие политические лидеры, неясно", - оговаривается в статье.

Возможность предотвратить нападение ХАМАС

В прошлом году, когда план попал в руки Израиля, представители военного подразделения, отвечающего за оборону границы с сектором Газа, высказывали мнение, что намерения боевиков остаются неопределенными. Позже, в июле 2023 года, разведка получила сведения, что члены ХАМАС проводят продолжительные учения, которые по содержанию напоминают описанные в плане.

Официальные лица в частном порядке признают, что если бы военные серьезно отнеслись к этим предупреждениям и направили значительные подкрепления на юг, туда, где атаковал ХАМАС, то Израиль мог бы сдержать атаки или, возможно, даже предотвратить их, говорится в статье.

Израильские военные и Израильское агентство безопасности, отвечающее за борьбу с терроризмом в Газе, отказались от комментариев на эту тему.

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