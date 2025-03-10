NYT: Марко Рубио разругался с Илоном Маском при Трампе

„Вы „никого не уволили“, - сказал господин Маск господину Рубио, а затем презрительно добавил, что, возможно, единственным уволенным оказался сотрудник Департамента эффективности правительства господина Маска“, - говорится в этой статье.
Со своей стороны Рубио возразил, что слова Маска не соответствуют действительности, и напомнил о 1500 сотрудниках Госдепа, которые, по его данным, были досрочно отправлены на пенсию с выплатой компенсаций. При этом Рубио с сарказмом поинтересовался, не хочет ли Маск, чтобы этих людей снова взяли на работу, чтобы он потом мог сделать из их увольнения „шоу“. В то же время он представил план по реорганизации Госдепа, пишет NYT.
В подчинении Госдепа находится, кроме прочего, Агентство США по международному развитию (USAID), которое было вынуждено провести значительные сокращения персонала.
Что касается Трампа, то он в ходе этой беседы „сидел, откинувшись в кресле, и наблюдал за происходящим, как за теннисным матчем“. В конце концов, однако, он вмешался, заявив, что Марко Рубио „проделывает отличную работу“.
„Трамп готов ввести ограничения для Маска“
„Это заседание стало потенциальным поворотным пунктом после сумбурных первых недель второго срока господина Трампа, - отмечает издание. - Оно продемонстрировало первый значительный признак того, что Трамп готов установить некоторые ограничения для Маска, чья деятельность стала предметом нескольких судебных исков и вызвала обеспокоенность со стороны законодателей-республиканцев, некоторые из которых пожаловались непосредственно президенту“.
По сведениям журналистов, Дональд Трамп дал понять, что по-прежнему поддерживает цели, на которые направлены инициативы Маска. Однако сейчас он хотел бы видеть более дипломатичный подход. Отныне руководить будут главы министерств, а команда Маска будет только консультировать, передает позицию Трампа NYT.