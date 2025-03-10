NYT: Марко Рубио разругался с Илоном Маском при Трампе

Со своей стороны Рубио возразил, что слова Маска не соответствуют действительности, и напомнил о 1500 сотрудниках Госдепа, которые, по его данным, были досрочно отправлены на пенсию с выплатой компенсаций. При этом Рубио с сарказмом поинтересовался, не хочет ли Маск, чтобы этих людей снова взяли на работу, чтобы он потом мог сделать из их увольнения „шоу“. В то же время он представил план по реорганизации Госдепа, пишет NYT.