NYP: Трамп серьезно настроен получить Панамский канал

Утверждения избранного президента США Дональда Трампа о том, что с Вашингтона взимают слишком высокие тарифы за использование Панамского канала, необоснованны и могут повлечь за собой серьезные последствия, указывается в редакционной статье издания The Wall Street Journal опубликованной в среду, 25 декабря. „Заявление Трампа о том, что Панама обдирает американцев, не имеет под собой оснований. Каждое судно, независимо от своего флага, платит по одной и той же ставке в зависимости от тоннажа и типа“, - пишут авторы материала. Они отмечают, что передача канала Панаме в 1999 году сопровождались опасениями, что эта страна окажется „не способна руководить крайне важным транзитным путем“. „Но руководство Панамского канала добилось хороших результатов, сохраняя институциональную независимость от правительства и работая по принципам бизнеса“, - указывается в статье.