Новый удар РФ по Харьковской области: есть погибший

Позже Синегубов перечислил военные инциденты предыдущего дня в Харьковской области. По данным ОВА, за прошедшие сутки еще пять гражданских лиц были ранены в результате нескольких обстрелов и запусков боевых дронов российской стороной. Синегубов упомянул также о восьми боевых столкновениях на Харьковском и Купянском направлениях. "Все атаки российских захватчиков отбиты", - уточнил он.

Вооруженные силы РФ в ночь на понедельник, 3 июня, в очередной раз атаковали Харьковскую область. "Оккупанты после полуночи нанесли массированные ракетные удары по Слобожанской общине (Чугуевского района области - Ред.) - по меньшей мере пять. В результате произошли попадания на территорию комплекса отдыха, погиб один гражданский мужчина", - написал в Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Ранения получили еще двое гражданских людей - мужчина и женщина, уточнил он.

В результате удара РФ по гипермаркету 25 мая - 18 погибших

Харьков, находящийся всего в 100 километрах от Белгорода, подвергается российским атакам почти ежедневно. Так, 25 мая под массивный удар попал строительный гипермаркет "Эпицентр", в котором, согласно данным властей, в выходной день находились более 200 человек.

"Найдены останки 18 погибшего в гипермаркете "Эпицентр", - сообщил 28 мая мэр Игорь Терехов. Олег Синегубов ранее заявил, что на харьковский строительный гипермаркет были сброшены две управляемые авиабомбы, и возникший в результате пожар распространился на площади в 15 тыс. кв. метров. Были идентифицированы тела 11 жертв удара, в том числе 12-летняя девочка и ее мама.