2025.01.23 12:39

Новый ракетный удар РФ по Запорожью: есть погибший и раненые

 
Deutsche Welle
Новый ракетный удар РФ по Запорожью
Новый ракетный удар РФ по Запорожью
ФОТО: Stringer | Reuters / Scanpix

Российские войска в очередной раз атаковали Запорожье баллистикой. Глава местной ОВА сообщил об одном погибшем и не менее 24 пострадавших, среди которых сотрудники ГСЧС и двухмесячный ребенок.

Российские войска утром в четверг, 23 января, в очередной раз атаковали Запорожье баллистическими ракетами. „В результате удара повреждены жилые дома в Запорожье. Взрывной волной выбиты окна, изуродована крыша“, - говорилось в одном из первых сообщений в Telegram-канале главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова. Позже Федоров уточнил, что в результате российской атаки погиб 47-летний местный житель, а еще 24 человека получили ранения. Среди раненых - двухмесячный ребенок и четыре сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В общей сложности в Запорожье зафиксированы четыре взрыва. Иван Федоров опубликовал также фотоснимки и видеозаписи, на которых показаны последствия российского ракетного удара. В подписи к видео он указал: „Так выглядит дом, в который попала российская ракета“.

РФ била по Запорожью уже несколько раз в январе

Утром 18 января войска РФ также нанесли ракетный удар по Запорожью. Тогда, по данным Федорова, были ранены девять человек - „осколочные ранения, резаные раны, сотрясение головного мозга, ушибы и переломы“. Кроме того, в городе были повреждены несколько жилых домов.

Число пострадавших от удара по Запорожью в ночь на 9 января составило 113 человек, не менее 13 из них погибли, сообщил Федоров. 9 января в Запорожской области объявлен днем траура по погибшим в результате российской атаки.

Воздушные российские атаки на украинские города происходят почти ежедневно с начала агрессивной войны РФ против Украины, которая длится уже почти три года. Официальные лица РФ продолжают заявлять, что армия их страны наносит удары исключительно по военным объектам в Украине, но эти утверждения были многократно опровергнуты независимыми источниками, в том числе журналистами.

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