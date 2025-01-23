Новый ракетный удар РФ по Запорожью: есть погибший и раненые

В общей сложности в Запорожье зафиксированы четыре взрыва. Иван Федоров опубликовал также фотоснимки и видеозаписи, на которых показаны последствия российского ракетного удара. В подписи к видео он указал: „Так выглядит дом, в который попала российская ракета“.

Российские войска утром в четверг, 23 января, в очередной раз атаковали Запорожье баллистическими ракетами . „В результате удара повреждены жилые дома в Запорожье. Взрывной волной выбиты окна, изуродована крыша“, - говорилось в одном из первых сообщений в Telegram-канале главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова. Позже Федоров уточнил, что в результате российской атаки погиб 47-летний местный житель, а еще 24 человека получили ранения. Среди раненых - двухмесячный ребенок и четыре сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

РФ била по Запорожью уже несколько раз в январе

Утром 18 января войска РФ также нанесли ракетный удар по Запорожью. Тогда, по данным Федорова, были ранены девять человек - „осколочные ранения, резаные раны, сотрясение головного мозга, ушибы и переломы“. Кроме того, в городе были повреждены несколько жилых домов.

Число пострадавших от удара по Запорожью в ночь на 9 января составило 113 человек, не менее 13 из них погибли, сообщил Федоров. 9 января в Запорожской области объявлен днем траура по погибшим в результате российской атаки.