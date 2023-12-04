Новый премьер Словакии Фицо договорился о встрече с украинским коллегой Шмыгалем, но исключил военную помощь

 
ru.DELFI.lt
Robertas Fico
Robertas Fico
ФОТО: Zuma Press / Scanpix

Новый премьер Словакии Роберт Фицо впервые созвонился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Они говорили о гуманитарном сотрудничестве, и Фицо уточнил, что “исключил поставки оружия и боеприпасов с государственных складов и армии” Украине. Оба премьера опубликовали посты в Facebook о результатах разговора.

Фицо заявил, что не верит в военное решение конфликта в Украине, “поскольку оно приводит лишь к ненужному кровопролитию без результатов”. Еще он сказал, что в Словакии продолжат запрещать ввоз украинской сельхозпродукции.

При этом Словакия готова помочь Украине в разминировании, предоставить для этого специальное оборудование, а еще сотрудничать в энергетической сфере и помогать гуманитарно.

Также Фицо сказал, что его страна поддерживает европейскую перспективу Украины и Молдовы, но вместе со странами Западных Балкан.

Он сообщил, что договорился встретиться со Шмыгалем в начале 2024 года на словацко-украинской границе: “темой встречи станет сотрудничество в указанных сферах”.

Шмыгаль написал, что Украина рассчитывает в ближайшее время на заключение межправительственного соглашения о контроле на общих пунктах пропуска.

“Поблагодарил Словакию за последовательную поддержку европейской перспективы Украины. Ожидаем положительных решений саммита лидеров ЕС в этом месяце”, - добавил он.

Напомним, ранее Фицо заявил, что Словакия прекратит военную поддержку Украины и сконцентрируется на мирном процессе. А еще он высказал намерение нормализовать отношения с Россией.

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Источник
ru.DELFI.lt
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