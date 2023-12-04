Новый премьер Словакии Фицо договорился о встрече с украинским коллегой Шмыгалем, но исключил военную помощь

Фицо заявил, что не верит в военное решение конфликта в Украине, “поскольку оно приводит лишь к ненужному кровопролитию без результатов”. Еще он сказал, что в Словакии продолжат запрещать ввоз украинской сельхозпродукции.

При этом Словакия готова помочь Украине в разминировании, предоставить для этого специальное оборудование, а еще сотрудничать в энергетической сфере и помогать гуманитарно.

Также Фицо сказал, что его страна поддерживает европейскую перспективу Украины и Молдовы, но вместе со странами Западных Балкан.

Он сообщил, что договорился встретиться со Шмыгалем в начале 2024 года на словацко-украинской границе: “темой встречи станет сотрудничество в указанных сферах”.

Шмыгаль написал, что Украина рассчитывает в ближайшее время на заключение межправительственного соглашения о контроле на общих пунктах пропуска.

“Поблагодарил Словакию за последовательную поддержку европейской перспективы Украины. Ожидаем положительных решений саммита лидеров ЕС в этом месяце”, - добавил он.