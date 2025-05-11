Новый папа Лев XIV впервые провел воскресную мессу в Ватикане и призвал к окончанию войн

Понтифик добавил, что был рад услышать о недавнем прекращении огня между Индией и Пакистаном, и выразил надежду, что переговоры приведут к прочному соглашению между этими странами, обладающими ядерным оружием.

Папа также сказал, что „глубоко опечален“ войной в Газе, призвав к немедленному прекращению огня, оказанию гуманитарной помощи и освобождению заложников, до сих пор удерживаемых вооруженной группировкой ХАМАС.

„Нет войне!“ — сказал папа, повторив частый призыв покойного папы Франциска и упомянув 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, в которой погибло около 60 млн человек.

Новый папа сказал, что несет в сердце „страдания любимого народа Украины“, а также призвал к переговорам для достижения „подлинного, справедливого и прочного мира“.

После воскресной мессы понтифик благословил собравшихся на площади и выступил с речью, в которой призвал мировые державы „больше не воевать“.

При этом он напомнил: „Но в мире так много других конфликтов!“

Первые шаги

В субботу понтифик совершил свой первый визит за пределы Ватикана, отправившись в святилище Матери Доброго Совета в Дженаццано, недалеко от Рима.

По его словам, ему „очень хотелось приехать сюда в эти первые дни моего нового служения… которое Церковь доверила мне“.

На обратном пути папа помолился у могилы своего покойного предшественника Франциска в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

В минувшую пятницу он отслужил свою первую мессу в качестве папы в Сикстинской капелле, а в субботу выступил перед кардиналами.

Во время этой встречи он пообещал продолжить „драгоценное наследие“ своего предшественника.