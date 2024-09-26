Новый пакет помощи США Украине составит 375 млн долларов

Израильский военный эксперт Игаль Левин обращает внимание на то, что в пресс-релизе Пентагона были изменены традиционные последние строчки. Если ранее Минобороны США писало, что работает с союзниками Киева „для удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя и защиты от российской агрессии“, то в документе от 25 сентября указано, что речь идет об „оказании поддержки, необходимой Украине для победы в войне“.