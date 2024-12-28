2024.12.28 23:21

Новый обрыв кабеля в Балтийском море: Эстония отправила корабль охранять другой кабель, НАТО обещает прислать подкрепление

 
BBC Russian
Estija siunčia savo karinį jūrų laivyną saugoti ryšių kabelio
Estija siunčia savo karinį jūrų laivyną saugoti ryšių kabelio
ФОТО: Rajavartiosto // Finnish Border Guard | Scanpix

Эстония в пятницу отправила патрульный корабль охранять электрический кабель Estlink 1, проложенный по дну Финского залива и соединяющий Эстонию и Финляндию. Это было сделано после того, как шедшее из России судно в очередной раз повредило подводные коммуникации — в данном случае кабель Estlink 2.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сказал в пятницу в радиоинтервью, что рано утром охранять кабель отправился патрульный корабль эстонского флота Raju.

„Чтобы там ничего не случилось, и чтобы наше критически важное соединение с Финляндией осталось цело“, — цитирует Певкура вещательная компания ERR.

Позже в пятницу Певкур сообщил, что Raju по предварительным планам будет охранять кабель до 31 марта.

Кабели Estlink большой мощности соединяют энергетические системы Эстонии и Финляндии.

Еще один патрульный корабль, Kindral Kurvits, эстонский флот отправил с водолазами на борту к месту разрыва одного из трех или четырех кабелей связи, также поврежденных в последние дни.

Министр обороны Эстонии сообщил, что он предложил финскому министру обороны вместе охранять кабели в Финском заливе.

„И не только вместе с Финляндией, но на самом деле со всеми союзниками [по НАТО]. Финны обсудят этот вопрос сегодня и, думаю, присоединятся к нам. Во-вторых, мы договорились, что и в НАТО будут контакты на военном уровне. Что командующий Силами обороны сегодня позвонит главнокомандующему сил НАТО в Европе“, — цитирует ERR Певкура.

По словам эстонского министра, если будет договоренность в рамках НАТО, то к эстонским и финским кораблям, возможно, присоединятся корабли Швеции, Германии или Польши.

Президент Финляндии Александер Стубб сказал в пятницу на пресс-конференции, что обсудил вопрос охраны подводной инфраструктуры с другими странами НАТО.

„Мы с Эстонией договорились, что хотим увеличить присутствие сил НАТО, особенно в районах критически важной инфраструктуры, и на эту просьбу нам уже ответили“, — сказал Стубб.

Об этом ответе лаконично написал в сети X после телефонного разговора со Стуббом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

„НАТО расширит свое военное присутствие в Балтийском море“, — написал Рютте, не вдаваясь в подробности.

Финские власти в четверг объявили, что задержали нефтяной танкер Eagle S, который может быть причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2. Танкер шел из Санкт-Петербурга в Египет под флагом Островов Кука.

Как сообщили финские власти, у танкера на конце якорной цепи не обнаружилось якоря — это позволяет предположить, что судно волочило якорь по дну в месте, где проложен кабель. Таким же образом в прошлом и этом году в Балтийском море были повреждены газопровод и несколько линий электропередачи и связи.

В пятницу к предполагаемому месту повреждения отправились водолазы и полиция Финляндии.

О повреждении кабеля Estlink 2 в Финском заливе стало известно 25 декабря. Это один из двух кабелей Estlink, более мощный: его пропускная способность — 650 мегаватт, тогда как у Estlink 1 — 350 мегаватт.

Вечером 25 декабря компании Elisa Eesti и CITIC Telecom, а также финская вещательная компания Yle сообщили о повреждении еще четырех морских кабелей. Это телекоммуникационные кабели между Финляндией и Эстонией, два из которых принадлежат компании Elisa, а один — китайской компании CITIC Telecom CPC, и кабель C-Lion1 компании Cinia, соединяющий Хельсинки с Германией.

Генеральный директор управления транспорта и связи Финляндии Яркко Сааримяки отметил в беседе с журналистами, что все эти кабели достаточно прочные, и их повреждение обычно требует вмешательства внешней силы.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что произошедшее нельзя считать просто совпадением, это следует рассматривать как атаку.

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