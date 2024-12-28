Новый обрыв кабеля в Балтийском море: Эстония отправила корабль охранять другой кабель, НАТО обещает прислать подкрепление

„И не только вместе с Финляндией, но на самом деле со всеми союзниками [по НАТО]. Финны обсудят этот вопрос сегодня и, думаю, присоединятся к нам. Во-вторых, мы договорились, что и в НАТО будут контакты на военном уровне. Что командующий Силами обороны сегодня позвонит главнокомандующему сил НАТО в Европе“, — цитирует ERR Певкура.