Новый обрыв кабеля в Балтийском море: Эстония отправила корабль охранять другой кабель, НАТО обещает прислать подкрепление

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сказал в пятницу в радиоинтервью, что рано утром охранять кабель отправился патрульный корабль эстонского флота Raju.
„Чтобы там ничего не случилось, и чтобы наше критически важное соединение с Финляндией осталось цело“, — цитирует Певкура вещательная компания ERR.
Позже в пятницу Певкур сообщил, что Raju по предварительным планам будет охранять кабель до 31 марта.
Кабели Estlink большой мощности соединяют энергетические системы Эстонии и Финляндии.
Еще один патрульный корабль, Kindral Kurvits, эстонский флот отправил с водолазами на борту к месту разрыва одного из трех или четырех кабелей связи, также поврежденных в последние дни.
Министр обороны Эстонии сообщил, что он предложил финскому министру обороны вместе охранять кабели в Финском заливе.
„И не только вместе с Финляндией, но на самом деле со всеми союзниками [по НАТО]. Финны обсудят этот вопрос сегодня и, думаю, присоединятся к нам. Во-вторых, мы договорились, что и в НАТО будут контакты на военном уровне. Что командующий Силами обороны сегодня позвонит главнокомандующему сил НАТО в Европе“, — цитирует ERR Певкура.
По словам эстонского министра, если будет договоренность в рамках НАТО, то к эстонским и финским кораблям, возможно, присоединятся корабли Швеции, Германии или Польши.
Президент Финляндии Александер Стубб сказал в пятницу на пресс-конференции, что обсудил вопрос охраны подводной инфраструктуры с другими странами НАТО.
„Мы с Эстонией договорились, что хотим увеличить присутствие сил НАТО, особенно в районах критически важной инфраструктуры, и на эту просьбу нам уже ответили“, — сказал Стубб.
Об этом ответе лаконично написал в сети X после телефонного разговора со Стуббом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
„НАТО расширит свое военное присутствие в Балтийском море“, — написал Рютте, не вдаваясь в подробности.
Финские власти в четверг объявили, что задержали нефтяной танкер Eagle S, который может быть причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2. Танкер шел из Санкт-Петербурга в Египет под флагом Островов Кука.
Как сообщили финские власти, у танкера на конце якорной цепи не обнаружилось якоря — это позволяет предположить, что судно волочило якорь по дну в месте, где проложен кабель. Таким же образом в прошлом и этом году в Балтийском море были повреждены газопровод и несколько линий электропередачи и связи.
В пятницу к предполагаемому месту повреждения отправились водолазы и полиция Финляндии.
О повреждении кабеля Estlink 2 в Финском заливе стало известно 25 декабря. Это один из двух кабелей Estlink, более мощный: его пропускная способность — 650 мегаватт, тогда как у Estlink 1 — 350 мегаватт.
Вечером 25 декабря компании Elisa Eesti и CITIC Telecom, а также финская вещательная компания Yle сообщили о повреждении еще четырех морских кабелей. Это телекоммуникационные кабели между Финляндией и Эстонией, два из которых принадлежат компании Elisa, а один — китайской компании CITIC Telecom CPC, и кабель C-Lion1 компании Cinia, соединяющий Хельсинки с Германией.
Генеральный директор управления транспорта и связи Финляндии Яркко Сааримяки отметил в беседе с журналистами, что все эти кабели достаточно прочные, и их повреждение обычно требует вмешательства внешней силы.
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что произошедшее нельзя считать просто совпадением, это следует рассматривать как атаку.