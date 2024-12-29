Новый лидер Сирии выступил за сохранение отношений с РФ

Новые власти Сирии не хотят портить отношения с Россией после свержения Башара Асада. С такими словами в интервью телеканалу Al Arabiya в воскресенье, 29 декабря, выступил лидер исламистской группировки „Хайят Тахрир аш-Шам“ (ХTШ) Ахмед аш-Шараа, ранее известный как Абу Мохаммед аль-Джулани, и фактически нынешний глава Сирии.

„Мы не хотим, чтобы Россия ушла из Сирии таким образом, чтобы это подорвало ее отношения с [нашей] страной“, - сказал аль-Шараа. Он заявил, что у Дамаска есть „стратегические интересы“ с Москвой, и назвал Россию „второй по мощи страной в мире“, которая „имеет большое значение“.

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