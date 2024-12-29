2024.12.29 18:00

Новый лидер Сирии выступил за сохранение отношений с РФ

 
Deutsche Welle
Naujasis Sirijos lyderis Ahmedas al-Sharaa su Turkijos užsienio reikalų ministru Hakanu Fidanu
Naujasis Sirijos lyderis Ahmedas al-Sharaa su Turkijos užsienio reikalų ministru Hakanu Fidanu
ФОТО: - | Scanpix

Глава исламистской группировки „Хайят Тахрир аш-Шам“ Ахмед аш-Шараа назвал Россию „второй по мощи страной в мире“ и выступил за сохранение отношений с Москвой.

Новые власти Сирии не хотят портить отношения с Россией после свержения Башара Асада. С такими словами в интервью телеканалу Al Arabiya в воскресенье, 29 декабря, выступил лидер исламистской группировки „Хайят Тахрир аш-Шам“ (ХTШ) Ахмед аш-Шараа, ранее известный как Абу Мохаммед аль-Джулани, и фактически нынешний глава Сирии.

„Мы не хотим, чтобы Россия ушла из Сирии таким образом, чтобы это подорвало ее отношения с [нашей] страной“, - сказал аль-Шараа. Он заявил, что у Дамаска есть „стратегические интересы“ с Москвой, и назвал Россию „второй по мощи страной в мире“, которая „имеет большое значение“.

Обращения к США, ООН, Тегерану и Эр-Рияду

Аль-Шараа выразил надежду, что новая администрация США под руководством Дональда Трампа снимет санкции с Сирии. „Мы надеемся, что новая администрация Трампа не будет следовать политике своего предшественника“, - сказал он.

Он также раскритиковал ООН за бездействие в Сирии. „ООН не смогла добиться освобождения ни одного задержанного или содействовать возвращению ни одного беженца“, - сказал он.

Что касается Ирана, аль-Шараа призвал Тегеран пересмотреть региональную политику вмешательства в дела соседей и подчеркнул, что силы ХТШ старались не атаковать иранские позиции во время наступления на армию Асада.

„Саудовская Аравия играет важную роль в будущем Сирии, и я горжусь всем, что она сделала для нас“, - сказал аль-Шараа. Он напомнил, что провел раннее детство в Эр-Рияде и надеется снова посетить этот город.

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Источник
Deutsche Welle
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