Новый курс Варшавы: Польша балансирует между США и Европой

Выступая перед членами парламента, глава правительства назвал в качестве цели армию в полмиллиона военнослужащих, включая резервистов. Он также намекнул на возможный выход страны из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, и поставил под сомнение запрет на кассетные бомбы.

В сложившейся ситуации правительству и оппозиции в Польше имело бы смысл объединить усилия, тем более что политики из оппозиционной партии „Право и справедливость“ (ПиС) поддерживают хорошие отношения с лагерем Трампа в США. Однако в ПиС прежде всего ожидают от своих американских единомышленников поддержки в борьбе с правительством Туска. В качестве подтверждения таких ожиданий в партии называют недавно опубликованный доклад консервативного американского аналитического центра Hudson Institute, который обвиняет нынешние власти в Варшаве в том, что для восстановления верховенства закона в стране они якобы использовали недемократические методы. Растущие антиукраинские настроения в Польше также не облегчают ситуацию.