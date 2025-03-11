Новый курс Варшавы: Польша балансирует между США и Европой

Премьер-министр Польши Дональд Туск в понедельник, 10 марта, вмешался в жаркий, переходящий на личности, спор между главой МИД своей страны Радославом Сикорским, его американским коллегой Марко Рубио и предпринимателем Илоном Маском, вокруг использования Украиной спутниковой системы Starlink. Председатель польского правительства призвал Вашингтон проявить сдержанность. „Никогда не проявляйте высокомерия. Дорогие друзья, подумайте об этом. Настоящее лидерство означает уважение к партнерам и союзникам. Даже к тем, кто меньше и слабее“, - написал Туск в социальной сети X.
Словесные баталии такого масштаба с Вашингтоном - исключительный случай для Варшавы. Хотя левоцентристское правительство под руководством Туска обеспокоено критикой со стороны президента США Дональда Трампа в адрес Украины и его попытками сближения с Россией, Польша, непосредственно граничащая с Украиной, осознает, что зависит от союза с США - независимо от того, кто находится у власти в Белом доме.
Обязательная военная подготовка для мужчин в Польше
Вместо того чтобы открыто критиковать Трампа, Варшава сосредоточилась на укреплении собственной обороноспособности. Так, лейтмотивом своей речи в Сейме в пятницу, 7 марта, премьер-министр Туск сделал вопросы войны и мира. В частности, он неожиданно объявил о том, что военная подготовка должна стать обязательной для всех мужчин в Польше, „чтобы каждый взрослый был подготовлен к войне“. Образцом для подражания должна послужить швейцарская модель, предусматривающая относительно короткий период базовой подготовки - 21 неделя - и регулярные тренировки. Обучение должно быть добровольным и не означает возврата к всеобщей воинской повинности. Женщины также смогут вступать в армию, добавил Туск.
Выступая перед членами парламента, глава правительства назвал в качестве цели армию в полмиллиона военнослужащих, включая резервистов. Он также намекнул на возможный выход страны из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины, и поставил под сомнение запрет на кассетные бомбы.
Кроме того, каждый гражданин страны вскоре должен получить руководство, как вести себя в случае войны. Польша также хочет поговорить с Парижем о французском ядерном зонтике, заявил глава правительства.
Восстановление „рыцарского духа“ в Польше?
В сложившейся ситуации правительству и оппозиции в Польше имело бы смысл объединить усилия, тем более что политики из оппозиционной партии „Право и справедливость“ (ПиС) поддерживают хорошие отношения с лагерем Трампа в США. Однако в ПиС прежде всего ожидают от своих американских единомышленников поддержки в борьбе с правительством Туска. В качестве подтверждения таких ожиданий в партии называют недавно опубликованный доклад консервативного американского аналитического центра Hudson Institute, который обвиняет нынешние власти в Варшаве в том, что для восстановления верховенства закона в стране они якобы использовали недемократические методы. Растущие антиукраинские настроения в Польше также не облегчают ситуацию.
Хотя лидер национал-консерваторов, глава ПиС Ярослав Качиньский, поддерживает идею обязательной военной подготовки, он считает, что это будет бесполезно, пока в Польше процветает левая „педагогика страха“. „Нам нужно восстановить рыцарский дух в Польше“, - уверен Качиньский.
Польша пока далека от антиамериканизма
Любовь поляков к Америке, продолжающаяся уже второе столетие, в последнее время подвергается одному испытанию за другим. Тем не менее, в Польше нет места идеологическому антиамериканизму, который существует в Западной Европе. В ходе опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения CBOS в феврале 2025 года, 58% поляков все еще заявляют, что любят американцев. Только 10% респондентов испытывают к ним неприязнь.
Это ставит граждан США на второе место после итальянцев в рейтинге благосклонности поляков. Однако тенденция отрицательная. За год рейтинг благосклонности к американцам упал на семь процентных пунктов. 43,9% респондентов считают возможным выход США из НАТО, только 30% исключают такую возможность.
Укрепление оборонного потенциала Европы
В последние недели Польша участвует во всех инициативах, направленных на укрепление обороноспособности Европы. Туск играл активную роль на недавних встречах в Париже и Лондоне. Выступая в польском Сейме, он говорил о „поворотном моменте“ в мышлении Европейского Союза, поскольку теперь европейские средства будут напрямую направляться на оборону. Прежде всего Польша надеется на поддержку своего флагманского проекта „Щит Восток“, который призван обеспечить безопасность границы Польши с Беларусью и Россией. Также обсуждается создание совместной системы противовоздушной обороны.
Несмотря на различия во взглядах Берлина и Варшавы на стратегический суверенитет Европы, конфронтационный подход администрации Трампа может привести к дальнейшему германо-польскому сближению. Ежедневная газета Rzeczpospolita 10 марта даже предположила, что „Польша и Германия могли бы совместно разработать ядерную бомбу“. Этот проект, пишет комментатор Еджей Белецкий, „окончательно завершит примирение поляков и немцев“.