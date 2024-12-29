Новый глава разведки Сирии пообещал распустить спецслужбы

По словам Раппа, режим Асада был „системой государственного террора, ставшего машиной смерти“. Как Башара Асада, так и его отца Хафеза, занимавшего до него пост президента Сирии и скончавшегося в 2000 году, правозащитные группы и правительства других государств обвиняют в масштабных нарушениях прав человека и таких преступлениях, как массовые казни внутри тюремной системы и применение химоружия против сирийского народа. Башар Асад, бежавший от повстанцев в Москву, отрицает все обвинения в этой связи.