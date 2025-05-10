Новый глава МИД ФРГ хочет усилить безопасность в Балтии

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) хочет усилить безопасность в Балтийском регионе на фоне предполагаемых недавних диверсий в Балтийском море . „Я считаю <...>, что всему Балтийскому региону до сих пор уделялось слишком мало внимания со стороны общественности, и в течение своего срока полномочий я хотел бы привлечь к нему больше внимания“, - сообщил Вадефуль в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) , опубликованном в ночь на субботу, 10 мая.