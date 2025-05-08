Новым папой римским избран Роберт Франсис Прево — первый понтифик из США. Он будет известен как Лев XIV

На новость о его избрании немедленно откликнулся президент США Дональд Трамп . „Поздравляю кардинала Роберта Франсиса Прево, который только что стал папой. Огромная честь понимать, что он первый американский папа. Очень радостно и огромная часть для нашей страны“, — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

В своем выступлении Лев XIV поблагодарил предыдущего папу Франциска и заявил о необходимости строить мосты между людьми. „Людям нужен Христос как мост, по которому они могут прийти к Богу и его любви. Помоги нам и давайте помогать друг другу строить мосты“, — заявил понтифик.

Через несколько минут на балконе появился и сам новый понтифик.

На балкон базилики Святого Петра в Ватикане вышел кардинал Доминик Мамберти и объявил по-латыни: „Habemus Papam!“, что означает „у нас есть папа“. Далее он представил нового понтифика и назвал его новое имя в качестве главы церкви.

Новость о появлении нового главы Римско-католической церкви с восторгом приветствовали тысячи людей на площади Святого Петра.

Белый дым из трубы Сикстинской капеллы, который сопровождается звоном колоколов, возвещает об избрании нового папы римского. Обычно новый понтифик появляется на балконе, выходящем на площадь Святого Петра, примерно в течение часа после своего избрания.

Новость о появлении нового главы Римско-католической церкви с восторгом приветствовали тысячи людей на площади Святого Петра. По данным полиции, там собралось около 40 тыс. человек.

Об избрании нового понтифика стало известно вскоре после 18:00 по местному времени, когда из трубы на крыше Сикстинской капеллы пошел белый дым. Одновременно начали звонить колокола.

До этого черный дым из трубы Сикстинской капеллы шел дважды: в среду вечером и в четверг утром, когда было проведено два раунда голосования.

Для избрания папы римского требуется большинство в две трети голосов, в данном случае не менее 89. Всего в конклаве участвует 133 кардинала со всего мира.

Каждый день может проходить до четырех раундов голосования, сообщал Ватикан.

Историк папства и профессор средневековой истории в Университете Рединга Ребекка Рист в интервью Би-би-си предполагал, что папа будет избран к субботе.