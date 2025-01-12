Новые звезды на флаге. Как США покупали и завоевывали территории

В 1763 году Франция передала Испании Луизиану — свою убыточную заморскую территорию к Западу от Миссисипи, простирающуюся с севера на юг через всю территорию современных США. Испания так и не воспользовалась землями, которые приносили королевству сплошные убытки, и в 1800 году отдала Луизиану обратно французам. К 1803 году территория окончательно перешла к Франции, а та незамедлительно продала ее США.

Независимость США началась с борьбы Тринадцати колоний (сейчас это северо-восточные штаты) с Великобританией. Менее чем через 30 лет территория США увеличилась более чем вдвое. В 1795 году после войны с индейскими племенами был заключен Гринвилльский договор, по которому США получили контроль над большей частью нынешнего штата Огайо. Постепенно осваивались территории к востоку от реки Миссисипи. Но самое большое приобретение было сделано в 1803 году — покупка Луизианы.

В начале XIX века Испания продолжала освобождаться от проблемных территорий. Во время Наполеоновских войн королевство стало терять контроль над своими колониями в Южной Америке. Во Флориде тоже было неспокойно: в 1818 году генерал Эндрю Джексон (впоследствии 7-й президент США) захватил два испанских форта, чтобы помешать набегам племени семинолов на американские территории. В итоге, по примеру Франции, Испания предпочла продать Соединенным штатам Флориду.

Наполеон Бонапарт — тогда еще не император, а первый консул республики — осознавал, что не может удержать заморские владения, и пошел на выгодную сделку: 15 млн долларов за бесполезную территорию. В итоге президент Томас Джефферсон подписал договор о приобретении 2,1 млн км²— то есть большей площади, чем все Тринадцать колоний.

Обещание не претендовать на Техас было исполнено не до конца. В 1835 году англоязычные поселенцы Техаса взбунтовались против правительства Мексики, к тому времени ставшей независимым государством. Одной из главных причин недовольства техасцев была отмена рабства в Мексике.

Точнее, Испания отдала Флориду бесплатно. Но договор, подписанный с американской стороны госсекретарем Джоном Куинси Адамсом (еще одним будущим президентом), содержал ряд условий. Во-первых, США обязывались оплачивать претензии собственных граждан к испанскому правительству (и заплатили в сумме 5,5 млн долларов). Во-вторых, Соединенные Штаты отказывались от притязаний на Техас и другие испанские колонии в Северной Америке.

За полгода повстанцам удалось разбить правительственную армию и даже захватить в плен президента Санта-Анну. В 1836 году стороны подписали договор о независимости Республики Техас, оставив при этом значительную часть территории с неопределенным статусом. Официально Соединенные Штаты не вмешивались ни в войну, ни в последующие приграничные столкновения республики, однако в Техас постоянно направлялись отряды добровольцев.

В 1845 году власти США и Техаса договорились об объединении, и Техас вошел в состав союза как равноправное государство. Однако это бескровное расширение территории привело к войне с Мексикой.

Мексиканские земли