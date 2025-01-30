Новые власти Сирии потребовали от России выдать Асада

„В ходе диалога была подчеркнута роль России в восстановлении доверия у сирийского народа путем принятия конкретных мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление. Новое правительство также подчеркнуло, что при восстановлении отношений необходимо уделить внимание ошибкам прошлого“, - говорится в документе.

Также в нем упомянута необходимость „справедливости“ для жертв режима Асада, которого поддерживала Россия. Подробностей не приводится, и неясно, имеются ли в виду финансовые компенсации, и если да - то в каком объеме.

Требование экстрадиции Асада