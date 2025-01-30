Новые власти Сирии потребовали от России выдать Асада

„В ходе диалога была подчеркнута роль России в восстановлении доверия у сирийского народа путем принятия конкретных мер, таких как компенсации, реконструкция и восстановление. Новое правительство также подчеркнуло, что при восстановлении отношений необходимо уделить внимание ошибкам прошлого“, - говорится в документе.
Также в нем упомянута необходимость „справедливости“ для жертв режима Асада, которого поддерживала Россия. Подробностей не приводится, и неясно, имеются ли в виду финансовые компенсации, и если да - то в каком объеме.
Требование экстрадиции Асада
Агентство Reuters со ссылкой на источник в сирийских правящих кругах сообщило, что де-факто руководитель Сирии Ахмед аш-Шараа запросил у Москвы экстрадиции бывшего президента страны Башара Асада, бежавшего из страны в декабре и получившего убежище в России. Официально о таком требовании не сообщалось.
Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД России Михаил Богданов. В состав делегации также входил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. СМИ публикуют фото рукопожатия Богданова и аш-Шараа (известен также как Мохаммад аль-Джулани), лидера по-прежнему признанной в России террористической группировки „Хайят Тахрир аш-Шам“ (ХТШ), сыгравшей решающую роль в свержении Асада.
Будущее российских баз в Сирии
После переговоров Богданов заявил, что вопрос о будущем российских военных баз в Сирии на встрече во вторник решен не был, потребуются дополнительные переговоры. Замглавы МИД России сказал, что на данный момент в статусе баз в Тартусе и Хмеймиме нет никаких изменений, сообщило агентство ТАСС.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал поездку российской делегации в Сирию важной, сказав, что Москве необходимо „выстраивать и поддерживать диалог“ с новой властью в Дамаске. Сообщение о требованиях компенсаций со стороны сирийских властей Песков отказался комментировать.
Смена риторики в Кремле после бегства Асада
Россия после бегства Асада в начале декабря заметно изменила риторику в отношении сирийской оппозиции, пришедшей теперь к власти, не называя более ее представителей „террористами“. Новые власти Сирии ранее заявили о желании сохранить отношения с Россией, подчеркивая „исторические связи и геополитические интересы“. Ахмад аш-Шараа в разговоре с „Аль-Арабия“ ранее отметил, что Дамаск зависит от Москвы в вопросах вооружения и энергетики.
Вместе с тем, по данным Bloomberg, переговоры о статусе российских баз в Сирии зашли в тупик. Спутниковые снимки, которые проанализировали журналисты-расследователи „Радио Свобода“ подтверждают вывоз из порта Тартус российской военной техники.
Как отмечает The New York Times, возможное закрытие военных баз может стать ударом по стремлению России сохранять влияние на Ближнем Востоке и в регионе Средиземного моря. Ряд стран ЕС, включая Германию, ранее выражали новым властям в Дамаске пожелание добиться закрытия российских баз в Сирии.