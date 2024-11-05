Новые наводнения в Испании: местные жители разгневаны бездействием властей

После Валенсии, первой пережившей удар стихии с многочисленными жертвами, из-за ливневых дождей красный, самый высокий уровень тревоги был объявлен в ряде регионов Каталонии, в том числе в Барселоне.

Частично затопленным оказался международный аэропорт „Эль-Прат“, второй в стране по пассажиропотоку, в результате более 80 рейсов было отменено, приостановлено также железнодорожное сообщение.

Внимание спасателей сейчас сосредоточено на подземных парковках и туннелях в районе Валенсии, где людей в автомобилях могло застать наводнение.