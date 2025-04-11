Новое наступление России в Украине: когда и где оно начнется

„Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к этой операции и поделились нашими разведданными с союзниками. Надо смотреть на ситуацию с широко открытыми глазами. Путин готовит новое наступление, в частности в Сумской и Харьковской областях“, — сказал Зеленский Le Figaro.

В конце марта Владимир Зеленский заявил, что российские военные готовятся к новому наступлению. Речь шла в первую очередь о восточных областях Украины, которые российская армия якобы планировала снова атаковать еще летом 2024 года.

Все это указывало на то, что российские войска взяли паузу и собираются с силами для новой масштабной цели.

Активность российских войск, в частности, в Донбассе , упала, а на некоторых участках ВСУ даже смогли провести контратаки.

Первые признаки подготовки нового наступления со стороны российских военных стали заметны еще в конце зимы.

Собеседник в Генштабе считает, что „эскалация российского наступления“ может произойти ориентировочно в мае-начале июня.

По состоянию на начало апреля средний показатель держится на уровне 150-160.

Количество атакующих действий россиян выросло более чем в два раза и стало самым высоким с начала года. Если в начале марта их было около сотни в день, то в конце месяца фиксировалось уже более 200 боестолкновений.

Источник в руководстве украинского Генштаба пояснил Украинской службе Би-би-си, что о начале операции России может свидетельствовать рост числа боестолкновений на всех участках фронта с конца марта.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил эту информацию, отметив в интервью LB.ua, опубликованном 9 апреля, что это наступление „фактически уже началось“.

Очевидно, отмечает собеседник Украинский службы Би-би-си в Генштабе, приоритетными направлениями остаются агломерации городов Донецкой области, к которым российская армия смогла приблизиться в 2024 году. Это агломерации Покровск-Мирноград и Краматорск-Славянск-Константиновка.

„Наблюдаются признаки подготовки российской группировки и активизации боевых действий на нескольких направлениях. Безусловно, у россиян есть ресурсы. Но достаточно ли их для достижения существенных успехов, особенно оперативного уровня — сомневаюсь“, — заявил он.

Заместитель главы Офиса президента Украины по военным вопросам, полковник Павел Палиса, общаясь с журналистами в начале апреля, сказал, что российское командование „готовится к активизации боевых действий“.

Однако начало весенне-летней наступательной кампании со стороны России уже отразилось на участке фронта севернее.

О полном контроле ни над одним из них речь пока не идет, продолжаются бои в городской застройке. От российских позиций до окраин Константиновки сейчас 8-10 км.

Что касается агломерации Краматорск-Славянск-Константиновка, то чтобы начать бои за нее, россиянам необходимо завершить захват соседних населенных пунктов — Часов Яра и Торецка.

Что касается первой, то российская армия находится в 4-5 км от окраин Покровска. Украинским военным удалось провести несколько контратак и затормозить россиян на рубеже сел Шевченко-Песчаное-Котлино. Это сорвало планы военного руководства России по взятию города в полукольцо, однако российские военные не сбавляют темпы и пытаются найти щель в обороне ВСУ.

На юге Донбасса и в Запорожской области российское наступление преследует пока тактические цели. В районе сел Котляровка-Троицкое (20 км южнее Покровска) российская армия штурмует украинскую линию обороны, чтобы пробиться к административным границам Донецкой области и, вероятно, зайти на территорию Днепропетровской области.

Если россиянам удастся достичь этих целей, то украинская оборона окажется в затруднительном положении, поскольку будет нарушена логистика участка фронта возле Серебрянского леса, Северска и Славянска.

Здесь еще в конце 2024 года российские военные создали небольшой плацдарм на западном берегу реки Жеребец, а сейчас расширили его, наступая одновременно на юге — к Лиману и на западе — к реке Оскол и городку Боровая на его берегу.

На данном этапе армия России пытается усложнить логистику ВСУ между узлами обороны в Орехове и Каменском, захватив высоты рядом.

Возросло количество атак и южнее Запорожья. Это оживление пока не представляет угрозы областному центру, утверждает источник Би-би-си в украинском военном командовании.

В случае их захвата украинским войскам придется отходить на 20 км западнее, к границам Днепропетровской области, на рубеж рек Соленая и Мокрые Ялы.

Еще южнее россияне стремятся обрезать логистику сил обороны, опирающуюся на трассу Донецк — Запорожье. Под угрозой здесь села Богатырь и Комар.

Здесь ближайшей целью может быть логистический центр ВСУ в поселке Новопавловка. До него российским войскам остается преодолеть около 15 км.

По данным Украинской службы Би-би-си, в последние недели командование ВСУ перебрасывает дополнительные подразделения на это направление, чтобы сдерживать противника.

Минобороны России 6 апреля заявило, что взяло под контроль Басовку, украинские власти это отрицают и говорят, что село находится в „серой зоне“.

Сейчас боевые действия ведутся в районе сел Басовка, Новенькое, Журавка, Веселовка, то есть максимальная глубина вклинения российской армии по фронту составляет до 7 км, а ширина — 25 км.

Действительно, еще с конца февраля российские войска, развивая свое наступление на Курском направлении, смогли перейти линию государственной границы и завязать бои в селах Сумской области.

Президент Украины и главком ВСУ отметили агрессивные планы военного руководства России в отношении Сумской и Харьковской областей.

Есть ли угроза для Сум и Харькова

Длительное время украинские власти публично не подтверждали прорыв в Белгородскую область, но 8 апреля Зеленский заявил об „украинском присутствии“ в этом российском регионе.

Здесь украинцам с боями, но удалось продавить российскую оборону и создать плацдарм в районе сел Демидовка и Поповка.

Именно для недопущения этого ВСУ все еще удерживают остатки плацдарма в Курской области в районе сел Олешня и Горналь и 18 марта начали ограниченную операцию на стыке Белгородской и Курской областей.

„Одна из целей — это создать окружение или полуокружение Сум“, — заявил собеседник.

Источник в Генштабе говорит, что замысел военного руководства России — создать буферную зону в Сумской области и угрожать областному центру.

Собеседник из руководящего состава ВСУ объясняет, что российская армия пытается активизировать свои действия у Волчанска, а также развила свой успех на нескольких плацдармах на реке Оскол.

Что касается российского наступления в Харьковской области, то здесь речь не идет об угрозе непосредственно областному центру.

„Соответствующие шаги были предприняты нашими воинами, что растянуло и не дало сформировать россиянам наступательный „кулак“ в том виде, на который они рассчитывали“, — отметил президент Украины.

9 апреля Зеленский пояснил, что наступление ВСУ в Белгородской области разбило планы России сформировать единую наступательную группировку для атаки на Сумскую и Харьковскую области.

„Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо — война должна возвращаться туда, откуда она пришла“, — подчеркнул он в видеообращении.

Военные эксперты, анализируя начало российских операций в Сумской и Харьковской областях, указывают, что для участия в них привлечены ограниченные ресурсы.

Если российским военным удастся объединить их и переправить на них бронетехнику, то украинское командование может столкнуться с кризисом обороны как возле Купянска, так и севернее — вдоль линии границы Харьковской и Белгородской областей.

Несмотря на сопротивление украинцев, россиянам по состоянию на апрель удалось создать и расширить сразу несколько плацдармов — возле сел Тополя, Двуречная, Каменка, Новомлинск.

Еще в декабре прошлого года российская армия смогла переправиться через эту водную преграду на ее западный берег, который удерживали ВСУ.

Машовец считает , что при такой численности и составе российская группировка может проводить в Сумской области только „наступательную операцию ограниченного масштаба“ — то есть продвижение до 10 км вглубь и до 30 км в ширину по фронту для создания буферной зоны.

По данным источников Украинской службы Би-би-си в Генштабе Украины, военные из КНДР пока не переходили украинскую границу.

Так, обозреватель группы „Информационное сопротивление“, полковник запаса ВСУ Константин Машовец обращает внимание, что для операций в Курской области командование российской группировки войск „Север“ привлекло около 62-65 тысяч военных. Преимущественно это подразделения воздушно-десантных войск и морской пехоты, а также до четырех бригад северокорейских бойцов, считает эксперт.

В такой ситуации военный аналитик считает возможными целями российского наступления в Сумской области несколько объектов, важных для удержания „буферной зоны“.

Такие резервы в России могут появиться не раньше середины лета — и только при условии, что их развертывание будет беспроблемным, а масштабы наступательных действий в других направлениях будут минимальными.

Однако он добавляет, что такой сценарий теоретически возможен. Правда, только в случае кардинального усиления российской группировки.

„Однако ее способность прорвать подготовленную оборону Вооруженных сил Украины (даже первый ее рубеж) на этом направлении в оперативно-тактической глубине, а тем более продвинуться в город Сумы, лично у меня вызывает сейчас достаточно скептическую оценку“, — отмечает эксперт.

Это высоты между селами Юнаковка и Храповщина, лесной массив к северо-востоку от Сум, простирающийся от Радьковки до Могрицы, и побережье реки Псел в приграничье.

Что касается резервов, то украинские власти говорят о планах военного руководства России в этом году создать 15 дивизий и нарастить группировку еще на 140-150 тысяч человек. Проблем с привлечением личного состава у россиян на данный момент нет, отмечает замглавы Офиса президента Украины Палиса.

На сегодняшний день в Украине уже находится 623 тысячи российских военных, говорит главком Сырский.

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