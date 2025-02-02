Новое и доброе: простые приемы сделать свою жизнь счастливее

Не планируйте на весь год

Составление годового списка целей — это популярная традиция, но иногда она приводит к тревоге и разочарованию, если планы не удается воплотить. Психолог Хемиша Патель Ургола подчеркивает, что жизнь не должна быть гонкой за результатами. Гораздо важнее находить радость в каждом дне. Живите в соответствии со своими ценностями — это поможет избежать лишнего напряжения и стать счастливее.

Радуйтесь и маленьким достижениям