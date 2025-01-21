Новая эра Трампа началась с обещаний "золотого века". Анализ Энтони Зуркера

В своей инаугурационной речи он уделил особое внимание иммиграции и экономике — вопросам, которые, согласно соцопросам, больше всего волновали американских избирателей в прошлом году. Он также пообещал положить конец продвигаемым правительством программам многообразия и заявил, что официальная политика США будет признавать только два пола: мужской и женский.

Во всем этом Трамп продемонстрировал своего рода драматический талант и склонность к конфронтации, которые лишь воодушевляли его сторонников и приводили в ярость критиков.

Он начал говорить вскоре после полудня в понедельник, и временами казалось, что он не умолкал — в Капитолии, на спортивной арене и на подписании указов в Белом доме — до самого вечера.

Речь представляла собой смесь обещаний и противоречий, которые подчеркивали некоторые возможности и вызовы, с которыми столкнется новый президент во время второго срока.

В то время как его предшественник Джо Байден и другие демократы сидели с каменными лицами, Трамп заявил, что правительство переживает „кризис доверия“. Он осудил „злобное, жестокое и несправедливое“ применение в качестве оружия против него Министерства юстиции США, которое расследовало его действия и пыталось привлечь к ответственности за оспаривание результатов выборов 2020 года.

Однако прежде чем обрисовать то, что принесет новая эпоха, Трамп нарисовал мрачную картину нынешнего американского политического климата.

Последнее вызвало восторженную реакцию в Капитолии и бурные аплодисменты толпы его сторонников, собравшихся в Capital One Arena неподалеку. Это признак того, что культурные аспекты, в которых он наиболее ярко контрастировал с демократами на выборах, останутся одним из самых мощных способов связи нового президента с его электоратом.

В день своей инаугурации Трамп приковывал к себе внимание и проявлял инициативу. Его помощники пообещали сотни исполнительных указов по целому ряду аспектов, которые касались иммиграции, энергетики, торговли, образования и острых социокультурных вопросов.

Позади него на возвышении сидели некоторые из самых богатых и влиятельных бизнес-лидеров в мире.

Это была своего рода популистская, антиэлитарная риторика, которая была основным элементом речей Трампа в течение десятилетия. Однако в отличие от того времени, когда Трамп впервые начал свое восхождение к вершинам политической власти в 2015 году, сейчас он представляет нынешний формирующийся истеблишмент в той же степени, что и любой другой человек.

Он заявил о мандате на отмену „ужасных предательств“ и обрушился на „радикальный и коррумпированный истеблишмент“, который, по его словам, извлекал власть и богатство из граждан Америки.

Он сделал безосновательное заявление о том, что Китай управляет ключевым водным маршрутом, и сказал, что американские корабли, включая военные суда, платят слишком много за проход через канал — возможно, это был намек на реальную цель будущих переговоров с панамским правительством.

В своей инаугурационной речи он подробно изложил некоторые из них. Он пообещал объявить чрезвычайное положение в сфере энергетики и иммиграции, что позволит ему разместить армию США на границе, резко ограничить права просителей убежища и вновь открыть большие участки федеральных земель для добычи энергоресурсов. Он повторил свое обещание изменить название Мексиканского залива на Американский и вернуть контроль над Панамским каналом.

После того, как Трамп завершил свою речь и увидел, как Байден улетает на вертолете морской пехоты, он сделал несколько импровизированных замечаний на собрании сторонников в Капитолии. Именно там вновь проявился более неподготовленный Трамп — тот, кто часто попадает в заголовки и переворачивает американскую политику с ног на голову.

В ходе предвыборной кампании и в инаугурационной речи Трамп дал ряд громких обещаний. Теперь, когда он стал президентом, ему предстоит выполнить их и показать, что на самом деле означает золотой век, который он провозглашает.

Последнее может привлечь внимание союзников США, которые уже обеспокоены интересом Трампа к приобретению Гренландии и шутками о том, что Канада станет 51-м штатом США.

„США снова будут считать себя растущей страной“, — сказал он, пообещав увеличить американское богатство и расширить территорию.

Он сказал, что выборы 2020 года были сфальсифицированы. Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси несет уголовную ответственность за нападение на Капитолий 6 января 2021 года. Хвастался масштабами своей победы на выборах 2024 года и сказал, что неохотно согласился говорить о единстве в своей инаугурационной речи.

Это была лишь небольшая часть того, что ожидало нас до конца дня — и что ждет нас в предстоящие четыре года.

На церемонии вечером в понедельник Трамп взял обычный президентский ритуал — отмену распоряжений предыдущей администрации — и превратил его в спектакль.