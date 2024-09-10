Норвежская полиция: российский кит-"шпион" Хвалдимир не был убит

NRK отмечает, что вскрытие проводил Норвежский институт ветеринарии в Санднесе. Как утверждается, на теле кита были обнаружены „поверхностные“ травмы, которые не были вызваны выстрелами. Исходя из этого факта, полиция не намерена активно расследовать дело. Ветеринарный институт объявил, что окончательный отчет о вскрытии будет готов в течение двух недель.

Зоозащитники: Российский кит-“шпион“ Хвалдимир был убит

На теле кита-белухи по кличке Хвалдимир, заподозренного несколько лет назад в шпионаже на Россию, якобы обнаружили пулевые ранения. Об этом 4 сентября заявила организация по защите животных OneWhale. „Я была с Хвалдимиром последние пять лет и очень хорошо его знаю. Когда я увидела его тело, я сразу поняла, что он был убит огнестрельным оружием. Я даже увидела пулю, застрявшую в его теле“, - заявила основательница OneWhale Регина Хауг, добавив, что будет „добиваться справедливости“ для животного.