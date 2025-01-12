Норвегия: Застройщиков обяжут оборудовать бомбоубежища

Власти Норвегии объявили о планах обязать застройщиков оборудовать новые здания бомбоубежищами. „Вокруг нас все больше неопределенности. Мы должны позаботиться о жителях страны и рассматривать худшие сценарии, такие как война или вооруженное нападение“, - заявила министр юстиции и общественной безопасности Эмили Мель в интервью местной телерадиокомпании NRK в пятницу, 10 января.
Министр уточнила, что строительство убежищ будет распространяться на здания площадью более 1000 квадратных метров. Сами убежища предусмотрены двух типов: для защиты от химических и радиоактивных веществ, а также от „обычного оружия“. „Правительство подготовит Норвегию к „худшему сценарию“ войны. Теперь она предлагает ввести обязанность строить убежища, как это было в Норвегии до 1998 года“, - резюмировала NRK принятое властями решение. До 1998 года в стране действовала норма, обязывавшая оснащать крупные жилые комплексы бомбоубежищами. После ее отмены новых убежищ в стране не строили уже более четверти века.
На данный момент убежищами в Норвегии обеспечено менее половины населения
На сегодняшний день в Норвегии насчитывают около 20 тысяч убежищ. В них могут разместиться два с половиной миллиона человек - порядка 45 процентов населения страны. В двух других скандинавских странах укрытиями могут воспользоваться от 70 до 90 процентов жителей.
Королевство Норвегия не является членом Евросоюза, но с 1994 года входит в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ) и является членом-учредителем Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), которая была основана в 1960 году. Возможность присоединения к ЕС население страны отвергло дважды на референдумах в 1972 и в 1994 годах. При этом Норвегия является членом НАТО с 1949 года, вступив в альянс одной из первых.