Норвегия: Застройщиков обяжут оборудовать бомбоубежища

Власти Норвегии объявили о планах обязать застройщиков оборудовать новые здания бомбоубежищами. „Вокруг нас все больше неопределенности. Мы должны позаботиться о жителях страны и рассматривать худшие сценарии, такие как война или вооруженное нападение“, - заявила министр юстиции и общественной безопасности Эмили Мель в интервью местной телерадиокомпании NRK в пятницу, 10 января.

Министр уточнила, что строительство убежищ будет распространяться на здания площадью более 1000 квадратных метров. Сами убежища предусмотрены двух типов: для защиты от химических и радиоактивных веществ, а также от „обычного оружия“. „Правительство подготовит Норвегию к „худшему сценарию“ войны. Теперь она предлагает ввести обязанность строить убежища, как это было в Норвегии до 1998 года“, - резюмировала NRK принятое властями решение. До 1998 года в стране действовала норма, обязывавшая оснащать крупные жилые комплексы бомбоубежищами. После ее отмены новых убежищ в стране не строили уже более четверти века.