Норвегия запретила въезд российским туристам

"Граждане России, целью которых является туризм и другие несущественные поездки, будут депортированы при въезде через внешнюю границу. Ужесточение распространяется как на тех, у кого есть визы, выданные Норвегией до ужесточения визовой практики весной 2022 года, так и на визы, выданные другими странами Шенгенской зоны", - говорится в сообщении.

Исключение может быть сделано для тех граждан России, которые едут к близким родственникам или же с целью работы и учёбы в Норвегии или в Шенгенской зоне.