Норвегия задержала судно с экипажем из России

Полиция Норвегии по запросу властей Латвии задержала судно Silver Dania с российским экипажем по подозрению в повреждении подводного кабеля связи в Балтийском море. Судно доставлено в порт Тромсё, сообщили в полиции в пятницу, 31 января.
Правоохранители проводят обыски и допросы на борту Silver Dania, а также занимаются сбором улик. Курсировавшее между Санкт-Петербургом и Мурманском судно зарегистрировано в Норвегии, его владельцем выступает норвежское юрлицо.
Глава Silver Sea отверг обвинения в противоправной деятельности
Между тем глава компании Silver Sea, которой принадлежит судно, отверг обвинения в какой-либо противоправной деятельности. „Мы проплывали около Готланда, но не бросали якорь“, - привело агентство AFP слова Тормода Фоссмарка. Норвежские власти доставили судно в порт, чтобы снять с экипажа подозрения в причастности к повреждению кабеля, пояснил он.
Повреждение кабеля между Латвией и Швецией
Утром 26 января в Балтийском море был поврежден оптоволоконный кабель, соединяющий латвийский город Вентспилс и шведский остров Готланд. Латвийские военные обследовали судно Michalis San, находившееся рядом с местом происшествия, однако не выявили подозрительную активность на палубе или повреждения якоря. Судно ходит под флагом Панамы и направлялось в Россию.
В свою очередь прокуратура Швеции открыла расследование по факту „масштабной диверсии“ и задержала судно Vezhen, подозреваемое в причастности к инциденту. По данным ресурса Vesselfinder, это судно несколькими днями ранее покинуло российский порт Усть-Луга и находилось в районе между Готландом и Латвией, когда, как предполагается, кабель связи был поврежден.
В последние месяцы в Балтийском море неоднократно происходили повреждения важных телекоммуникационных и энергетических кабелей. Ряд экспертов и политиков видят в этом атаки, организованные по поручению России и совершенные с помощью „теневого флота“ РФ. В то же время разведслужбы США и Евросоюза пришли к выводу, что инциденты, скорее всего, были случайностью, а не результатом диверсий со стороны России, сообщила 19 января газета The Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников.