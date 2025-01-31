Норвегия задержала судно с экипажем из России

В последние месяцы в Балтийском море неоднократно происходили повреждения важных телекоммуникационных и энергетических кабелей. Ряд экспертов и политиков видят в этом атаки, организованные по поручению России и совершенные с помощью „теневого флота“ РФ. В то же время разведслужбы США и Евросоюза пришли к выводу, что инциденты, скорее всего, были случайностью, а не результатом диверсий со стороны России, сообщила 19 января газета The Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников.