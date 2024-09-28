Норвегия перестанет автоматически давать убежище украинцам

Правительство Норвегии в пятницу объявило о прекращении автоматического предоставления убежища всем украинцам. Теперь заявки беженцев из западных областей Украины - Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Ровенской и Закарпатской - будут рассматриваться в индивидуальном порядке, передает издание RTE. Норвежские власти считают эти регионы безопасными, поскольку они находятся вдалеке от линии фронта.

Министр юстиции Норвегии Эмилия Энгер Мель объяснила, что страна с населением в 5,6 миллиона человек с начала полномасштабной войны приняла уже около 85 тысяч украинских беженцев - это создает повышенную нагрузку на жилищное хозяйство, здравоохранение и школы в некоторых городах. Мель также отметила, что среди просителей убежища растет доля мужчин призывного возраста, в то время, как Украина пытается набрать солдат для отражения агрессии РФ.