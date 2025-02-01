Норвегия освободила задержанное судно с командой из России

В минувшее воскресенье, 26 января, был серьезно поврежден подводный оптоволоконный кабель связи между Швецией и Латвией. Латвийский оператор LVRTC сообщил, что повреждение произошло из-за „внешнего воздействия“.

В тот же день в рамках расследования „серьезной диверсии“ власти Швеции проверили другое судно - болгарский сухогруз Vezhen. Однако владелец сухогруза - глава судоходной компании Navibulgar - категорически отверг обвинения в диверсии.

После начала войны России против Украины в феврале 2022 года в Балтийском море неоднократно фиксировались повреждения важных телекоммуникационных и энергетических кабелей. Эксперты не исключают, что эти инциденты могут быть частью гибридной войны против Запада, организованной по указанию России.