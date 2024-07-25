2024.07.25 14:42

NORAD перехватило российские и китайские бомбардировщики в воздушном пространстве вблизи Аляски

 
"Голос Америки"
H-6
H-6
ФОТО: Reuters / Scanpix

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило в среду, что они перехватили два российских и два китайских военных самолета. Бомбардировщики действовали в идентификационной зоне ПВО Аляски, при этом оставаясь в международном воздушном пространстве.

„Самолеты России и КНР (Китайской Народной Республики) оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады“, – говорится в заявлении NORAD.

NORAD также сообщил, перехваченные военные самолеты были идентифицированы как два российских бомбардировшика Ту-95 и два бомбардировшика КНР H-6.

В заявлении говорится, что самолеты не рассматривались как угроза.

Российские и китайские военные самолеты провели совместное патрулирование вблизи Аляски, сообщили российскемедиа со ссылкой на Министерство обороны России.

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"Голос Америки"
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