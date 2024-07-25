NORAD перехватило российские и китайские бомбардировщики в воздушном пространстве вблизи Аляски

„Самолеты России и КНР (Китайской Народной Республики) оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады“, – говорится в заявлении NORAD.
NORAD также сообщил, перехваченные военные самолеты были идентифицированы как два российских бомбардировшика Ту-95 и два бомбардировшика КНР H-6.
В заявлении говорится, что самолеты не рассматривались как угроза.
Российские и китайские военные самолеты провели совместное патрулирование вблизи Аляски, сообщили российскемедиа со ссылкой на Министерство обороны России.