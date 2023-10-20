Nokia сокращает рабочие места

Телекоммуникационный гигант Nokia объявил о предстоящем сокращении от 11 до 14 тыс. рабочих мест на фоне снижения активности в сфере мобильной инфраструктуры по всему миру.

"В третьем квартале мы наблюдали усиление влияния макроэкономических проблем на наш бизнес", - говорится в заявлении генерального директора компании Пекки Лундмарка, опубликованном в четверг.

В третьем квартале прибыль компании сократилась на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Программа сокращения расходов приведет к увольнению тысяч сотрудников: с 86 тыс. человек до 77 тыс. в лучшем случае или до 72 тыс. в худшем.

Nokia планирует сэкономить на расходах - до 1,2 млрд евро к 2026 году - за счет затрат на мобильные и облачные сети.

Финский гигант ожидает, что положительные сдвиги появятся уже в следующем квартале.

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