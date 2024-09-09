Ночью аэропорт Стокгольма закрывали из-за четырех дронов. Кто их запустил, неизвестно

По данным Шведского управления гражданской авиации, аэропорт закрыли на взлет и посадку около 1.00 по местному времени (2.00 по рижскому). Он возобновил работу спустя 2,5 часа. Несколько самолетов перенаправили в другие аэропорты.

Неизвестно, были беспилотники нейтрализованы или покинули территорию аэропорта Стокгольм-Арланда самостоятельно. Полиция выясняет, кто именно запустил дроны.

„Мы подозреваем, что это был преднамеренный акт, но я не могу ответить, какова была его цель. В связи с конфиденциальностью расследования мы не хотим вдаваться в подробности о том, какой тип беспилотников был замечен и кем“, — отметил представитель полиции Даниэль Викдаль в комментарии телеканалу SVT.