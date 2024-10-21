Ночные удары РФ по Украине: пострадали минимум 16 человек

Российские войска в ночь на понедельник, 21 октября, атаковали несколько городов Украины, применив беспилотники, управляемые авиабомбы и баллистические ракеты. Под обстрелы попали Харьков, Киев и Кривой Рог, сообщили местные власти.

Россия нанесла удары управляемыми авиабомбами по трем районам Харькова. В результате обстрелов пострадали 12 человек, среди них - семь женщин в возрасте от 22 до 83 лет, сообщила областная полиция. Армия РФ наносила авиаудары по городу „хаотично“, что указывает на „терроризм по отношению к местному населению“, заявил начальник Главного управления полиции по Харьковской области Владимир Тимошко. По его данным, российские истребители, атаковавшие Харьков, взлетали из Белгорода.