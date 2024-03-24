Ночные удары по Украине: РФ поднимала в воздух 14 Ту-95МС

Россия в ночь на воскресенье, 24 марта, совершила воздушные атаки на ряд областей Украины. О работе ПВО сообщили власти Киева и Львовской области воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины.

По данным Воздушных сил ВСУ, для совершения обстрелов РФ подняла в воздух 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы в Мурманской области.

Так, в Киеве были слышны взрывы, однако мэр города Виталий Кличко указал, что в городе работает ПВО. По его словам, обломки одной из ракет упали в лесополосе в Деснянском районе столицы. О других повреждениях или пострадавших на момент публикации заметки не сообщается.