Ночная российская атака на Киев: не менее девяти раненых

В ночь на среду, 30 октября, российские войска вновь атаковали Киев. По сообщениям в Telegram мэра украинской столицы Виталия Кличко, над городом были зафиксированы несколько БПЛА, работала ПВО. В Соломенском районе города был взрыв, а обломки дрона упали на один из домов. „В жилом доме в Соломенском районе, куда попали обломки дрона, сейчас девять пострадавших. Среди них - 11-летняя девочка. Всем медики оказали помощь на месте“, - написал Кличко в 4.49 по Киеву.