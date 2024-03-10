Ночная атака РФ: Украина уничтожила 35 из 39 дронов Shahed

Часть ударов пришлась на Николаевскую область. По словам главы Снегиревской ГВА Ивана Кухты, взрывы "произошли вне населенных пунктов", однако в одном из сельских округов региона возникли проблемы с подачей электричества из-за повреждений ЛЭП. При этом информации о пострадавших нет.

В Одесской области один из дронов попал в промышленный объект в Одесском районе, повреждено здание. "Возникший пожар спасатели оперативно ликвидировали. Люди не пострадали", - заявили Силы обороны юга Украины.

Между тем атака дронов была зафиксирована и на территории РФ. Российское Минобороны сообщило, что ночью были сбиты беспилотники над территорией Белгородской области. "Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - указало ведомство. Позже в Минобороны добавили, что около 6:40 мск были сбиты еще два БПЛА в том же регионе.