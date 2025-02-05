Ночная атака РФ: пострадавшие в Харькове и под Херсоном

Воздушные российские атаки на украинские города происходят почти ежедневно с начала полномасштабной войны РФ против Украины, которая длится уже почти три года. Официальные лица РФ продолжают заявлять, что армия их страны наносит удары исключительно по военным объектам в Украине, но эти утверждения были многократно опровергнуты независимыми источниками, в том числе журналистами.