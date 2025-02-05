Ночная атака РФ: пострадавшие в Харькове и под Херсоном

В результате очередной воздушной российской атаки по Украине в ночь на среду, 5 февраля, в Антоновке в пригороде Херсона пострадали четверо гражданских людей и трое полицейских. Об этом сообщила в Facebook Херсонская областная прокуратура. „В результате сброса взрывчатки ранения получили четверо гражданских - трое мужчин 47, 48 и 54 лет и 48-летняя женщина. Во время эвакуации пострадавших работниками полиции враг нанес повторный удар, атаковав полицейский автомобиль. В результате трое правоохранителей получили ранения“, - говорится в сообщении.
Один человек пострадал в результате атаки беспилотниками по двум районам Харькова. „В результате попадания БПЛА типа „Герань-2“ повреждена и горела крыша нежилого здания-памятника архитектуры. Пострадал 49-летний мужчина“, - написал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он также добавил, что „повреждено остекление семи корпусов учебного заведения“ в городе.
В Киеве ночью объявляли воздушную тревогу. „На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!“ - писал киевский мэр Виталий Кличко. Через некоторое время в Киеве прогремели взрывы. Информации об их последствиях на момент публикации нет.
РФ выпустила по Украине ночью две ракеты и 104 ударных дрона
Российские войска в ночь на 5 февраля нанесли удар по Украине 104 ударными дронами „типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов“ с пусками из районов Орла, Курска, Брянска и Приморско-Ахтарска и двумя баллистическими ракетами „Искандер-М“ из Курской области, сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. Согласно сводке, украинским силам ПВО удалось сбить 57 дронов над девятью областями Украины. Еще 42 беспилотника были „локально потеряны“. Помимо Киевской, Харьковской и Херсонской областей после очередной российской воздушной атаки пострадали Кировоградская, Донецкая и Сумская области.
Воздушные российские атаки на украинские города происходят почти ежедневно с начала полномасштабной войны РФ против Украины, которая длится уже почти три года. Официальные лица РФ продолжают заявлять, что армия их страны наносит удары исключительно по военным объектам в Украине, но эти утверждения были многократно опровергнуты независимыми источниками, в том числе журналистами.