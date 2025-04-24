Ночная атака РФ на Киев: девять погибших, более 60 раненых

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о двух погибших и 54 пострадавших, а также о попадании обломков БПЛА в нежилое здание и возгорании гаражей и автомобилей. „Двое погибших в столице. 54 человека пострадали. 38 из них, в том числе 6 детей, медики госпитализировали“, - говорится в сообщении Кличко около 4.00 по местному времени. Чуть позже Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что вследствие удара по Киеву 9 человек погибли и 63 пострадали. 42 человека, в том числе 6 детей, были госпитализированы.