Нобелевскую премию по литературе получила южнокорейская писательница Хан Ган

В своем творчестве Хан Ган изучает исторические травмы и невидимые наборы правил и в каждом из своих произведений обнажает хрупкость человеческой жизни. Она обладает уникальным пониманием связей между телом и душой, живыми и мертвыми, и в своем поэтическом и экспериментальном стиле стала новатором в современной прозе, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.