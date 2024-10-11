Нобелевскую премию мира получила японская организация за ядерное разоружение Nihon Hidankyo

Премия мира – единственная, которую вручает не шведский, а норвежский Нобелевский комитет. Решение принимают пять человек.

В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили иранской активистке Наргиз Мохаммади за борьбу с иранским режимом, притесняющим права женщин в стране.

С 1901 года Нобелевские премии мира вручались 104 раза. В этом году на премию были номинированы 286 кандидатов.

„Они вдохновляют и информируют людей по всему миру. И создают почву для будущего существования человечества в условиях безопасности“, — сказал представитель комитета.

Представитель Нобелевского комитета, объявляя премию, отметил, что Nihon Hidankyo неустанно выступает за мир без ядерного арсенала в то время, когда ядерные державы наращивают свой ядерный потенциал и совершенствуют оружие.

Первым в 1901 году получил Нобелевскую премию мира основатель Красного Креста швейцарец Анри Дюнан. Красный Крест как организация в дальнейшем удостоился ее трижды, что является рекордом.

Как объясняют в комитете, за прошедшие 120 лет к понятиям, обозначенным Нобелем, добавилось несколько уточняющих формулировок, таких как международное сотрудничество, вклад в дело мира не только отдельных лиц, но и организаций, и защита прав человека.

При выдвижении кандидатов учитываются три критерия, указанные в завещании Альфреда Нобеля: вклад в сокращение численности вооруженных сил, содействие мирным переговорам и вклад в укрепление братских отношений между народами.

По правилам норвежского комитета, на премию мира можно номинировать любого человека, но предлагать кандидатуры вправе лишь ограниченный круг лиц.

Минимального возраста для лауреата Нобелевской премии мира не существует, но в комитете подчеркивают, что вклад конкретного человека в дело мира должен быть весьма значительным, а это занимает время, поэтому обычно лауреаты премии - зрелые люди.

Самой юной лауреаткой в истории стала активистка из Пакистана Малала Юсуфзай, которой на момент получения премии было 17 лет. Она прославилась своей борьбой за право на образование для девочек в мусульманских странах, за что подверглась преследованиям талибов.

Спорная премия