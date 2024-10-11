Нобелевскую премию мира получила японская организация за ядерное разоружение Nihon Hidankyo

Представитель Нобелевского комитета, объявляя премию, отметил, что Nihon Hidankyo неустанно выступает за мир без ядерного арсенала в то время, когда ядерные державы наращивают свой ядерный потенциал и совершенствуют оружие.
„Они вдохновляют и информируют людей по всему миру. И создают почву для будущего существования человечества в условиях безопасности“, — сказал представитель комитета.
С 1901 года Нобелевские премии мира вручались 104 раза. В этом году на премию были номинированы 286 кандидатов.
В прошлом году Нобелевскую премию мира вручили иранской активистке Наргиз Мохаммади за борьбу с иранским режимом, притесняющим права женщин в стране.
Как выбирают лауреатов премии мира
Премия мира – единственная, которую вручает не шведский, а норвежский Нобелевский комитет. Решение принимают пять человек.
По правилам норвежского комитета, на премию мира можно номинировать любого человека, но предлагать кандидатуры вправе лишь ограниченный круг лиц.
При выдвижении кандидатов учитываются три критерия, указанные в завещании Альфреда Нобеля: вклад в сокращение численности вооруженных сил, содействие мирным переговорам и вклад в укрепление братских отношений между народами.
Как объясняют в комитете, за прошедшие 120 лет к понятиям, обозначенным Нобелем, добавилось несколько уточняющих формулировок, таких как международное сотрудничество, вклад в дело мира не только отдельных лиц, но и организаций, и защита прав человека.
Первым в 1901 году получил Нобелевскую премию мира основатель Красного Креста швейцарец Анри Дюнан. Красный Крест как организация в дальнейшем удостоился ее трижды, что является рекордом.
Минимального возраста для лауреата Нобелевской премии мира не существует, но в комитете подчеркивают, что вклад конкретного человека в дело мира должен быть весьма значительным, а это занимает время, поэтому обычно лауреаты премии - зрелые люди.
Самой юной лауреаткой в истории стала активистка из Пакистана Малала Юсуфзай, которой на момент получения премии было 17 лет. Она прославилась своей борьбой за право на образование для девочек в мусульманских странах, за что подверглась преследованиям талибов.
Спорная премия
Выбор норвежского комитета подвергается критике практически каждый год; особенно, когда лауреатом премии избирался лидер или видный политик страны, которая была вовлечена в вооруженный конфликт.
В 2022 году ее получили белорусские, украинские и российские правозащитники - основатель белорусской „Весны“ Алесь Беляцкий, украинский Центр гражданских свобод и российский „Мемориал“ (признан властями России иностранным агентом и ликвидирован).
Это вызвало бурю негодования в Украине, где посчитали, что общая номинация с представителями России в разгар войны более, чем неуместна.
Годом ранее награду разделили главный редактор „Новой газеты“ Дмитрий Муратов и основательница филиппинского новостного сайта Rappler Мария Ресса.
Кандидатура Муратова вызвала недовольство в кругах российской оппозиции.
В сентябре 2022 года на основании иска Роскомнадзора суд Москвы аннулировал у „Новой газеты“ лицензию СМИ, а через год, 1 сентября 2023-го, Муратов был включен российским минюстом в список иноагентов.
Самой спорной за последнее время стала премия, присужденная президенту США Бараку Обаме. Это произошло вскоре после его вступления в должность, и критики заявляли, что он еще ничего не успел сделать для дела мира, а премия дана ему авансом просто потому, что он стал первым чернокожим президентом США.
Нобелевскую премию нельзя отозвать. Присужденная однажды, она так и остается навсегда связанной с именем конкретного человека.
Победители прошлых лет
2023: Наргиз Мохаммади (Иран)
2022: Алесь Беляцкий (Беларусь), правозащитный центр „Мемориал“ (Россия) [*признан властями России иностранным агентом и ликвидирован], Центр гражданских свобод (Украина)
2019: Абий Ахмед Али (Эфиопия)