Нобелевский лауреат объявила голодовку в иранской тюрьме

Сообщается, что Мохаммади протестует против условий содержания в тюрьме Эвин, а также против требования иранских властей к женщинам носить хиджаб. Какие конкретно она выдвинула требования, не говорится.

Ранее сообщалось, что иранские власти отказываются перевести правозащитницу из тюрьмы в больницу. По словам её мужа Таги Рахмани, сотрудники тюрьмы проигнорировали распоряжение тюремного врача, который обследовал Мохаммади и выявил "критическое лёгочное давление и плохое состояние артерий", о её срочном переводе для лечения в гражданскую больницу.

Иранские власти пока официально не подтверждали, что Мохаммади начала голодовку.

Наргес Мохаммади была удостоена Нобелевской премии мира 2023 года за "борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех".

В течение многих лет она выражала несогласие с обязательным правилом ношения хиджаба, наложенным на иранских женщин, а также с ограничениями прав и свобод женщин в Иране.